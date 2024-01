Motoryzacyjny gigant likwiduje fabrykę w Polsce

FCA Powertrain, czyli należąca do światowego giganta motoryzacyjnego - firmy Stellantis - fabryka silników w Bielsku-Białej, jest w stanie likwidacji - poinformował na swojej stronie internetowej działający w tej firmie Związek Zawodowy Pracowników Metalowcy. Zwolnienia grupowe mają objąć całą załogę i potrwać do grudnia 2024 roku. "W 2024 roku Stellantis będzie kontynuował proces wygaszania produkcji w zakładzie spółki FCA Powertrain w Bielsku-Białej aż do jej całkowitego zakończenia" - potwierdza spółka w odpowiedzi przekazanej redakcji biznesowej tvn24.pl.

Zwolnienia grupowe w FCA Powertrain

Negocjacje warunków zakończenia pracy

Planowane rozwiązanie umów ma potrwać od lutego do grudnia 2024 roku. "Terminy zwolnień uzależnione będą od potrzeb spółki. Na dziś przewiduje się zakończenie produkcji silników: GSE – do końca marca, SDE - do końca kwietnia, SDE obróbka – do końca maja" – napisał Duraj.