Moto Tesla Roadster ma latać. Elon Musk pokazał nowy samochód Oprac. Jan Sowa |

WEF 2026 Wypowiedź Elona Muska w Davos Źródło zdj. gł.: Tesla

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Pokaz odbył się w czwartek w ośrodku testowym SpaceX w Teksasie. Dwumiejscowy Roadster miał wspiąć się po stromej rampie, zawisnąć do góry kołami, następnie obrócić się, wykonać salto i wylądować przy użyciu dysz powietrznych. W samochodzie nie było kierowcy.

- Zrobiliśmy to, żeby nikogo nie zabić - powiedział Musk publiczności. Przyznał też, że powodzenie pokazu nie było pewne.

Później Roadster przeskoczył nad szeregiem zaparkowanych obok siebie samochodów Tesli. Musk twierdził, że dzięki dyszom auto może rozpędzić się od 0 do 60 mil na godzinę w czasie krótszym niż sekunda. Pokaz nie dowiódł jednak, że samochód może odbywać dłuższe loty.

Turns out the future does have flying cars pic.twitter.com/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026 Rozwiń

Musk zapowiada produkcję Roadstera w 2028 roku

Roadster ma wykorzystywać 10 dysz oraz zbiorniki powietrza pod bardzo wysokim ciśnieniem. Według Muska mają one umożliwiać zarówno krótkie loty, jak i szybkie przyspieszanie na drodze. Produkcja samochodu ma ruszyć w 2028 roku.

CNN przypomina, że Musk wielokrotnie zapowiadał terminy realizacji projektów Tesli, których firma później nie dotrzymywała.

Latający nielot

Roger Connor, kurator zajmujący się lotnictwem pionowego startu i lądowania w Narodowym Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej Smithsonian, wyraził w rozmowie z CNN wątpliwości, czy samochód drogowy może być jednocześnie sprawnym statkiem powietrznym. Zwrócił uwagę, że samoloty muszą być lekkie, podczas gdy samochody potrzebują między innymi zderzaków i stref zgniotu.

- Nie mówimy o długotrwałym locie. Mówimy dosłownie o podskakiwaniu - ocenił Connor po pokazie.

Tesla Roadster Źródło zdjęcia: Tesla

Nad latającym pojazdem pracuje także kalifornijski startup Alef. Jego konstrukcja korzysta z ośmiu śmigieł, waży 254 funty i może zabrać jedną osobę, lżejszą od samego pojazdu. Szef firmy Jim Dukhovny powiedział CNN, że wzniesienie Roadstera w powietrze podczas pokazu nie byłoby zaskoczeniem. Zwrócił jednak uwagę, że trudnym etapem jest przejście od pionowego wznoszenia do lotu do przodu.