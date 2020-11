Zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Jest projekt

Co 45 minut zamiast 50

Zgodnie z uzasadnieniem przepisy mają rozwiązać obecne "problemy z elastycznością przeprowadzania egzaminów w szczególności z przydzielaniem kolejnych egzaminów egzaminatorom, którzy zakończyli już egzamin, co w ostateczności przyczyniało się do braku możliwości przeprowadzenia kolejnych egzaminów w zaplanowanym czasie" - napisano.

"Rozwiązanie to jest właściwe i docelowo uzasadnione merytorycznie jednakże mogą wystąpić przypadki w których w danym ośrodku egzaminowania, po odejściu obecnego egzaminatora nadzorującego, nie ma osoby spełniającej wszystkie wymagania oraz nie ma osoby, którą można by zatrudnić nas to stanowisko z zewnątrz" - wyjaśniono w uzasadnieniu. Wskazano, że rozwiązanie to przyczyni się do uelastycznienia pracy ośrodka i pozwoli na rozwiązanie problemu w przypadku braków kadrowych.