Opłaty za egzamin na prawo jazdy mogą wzrosnąć. Jest podpis prezydenta

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński mówił, że odwiedził sklepy i okazało się, że "cena chleba jest o wiele niższa, niż się informuje" w "niektórych stacjach". W piątek reporterka TVN24 poszła z kamerą do poznańskiej piekarni, w której sprawdzaliśmy ceny we wrześniu, i porównała je z obecnymi. Klienci komentowali: "bardzo odczuwamy podwyżki". Piekarz skarżył się zaś, że "przez brak klientów pieczemy od 30 do 50 procent pieczywa mniej".