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To koniec placu manewrowego? Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy

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Egzamin na prawo jazdy
Zmiany w egzaminie na prawo jazdy. Koniec z placem manewrowym
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Cyfrowa karta kursanta, obowiązek rejestrowania jazd i egzaminów, likwidacja placu manewrowego dla kategorii B i B1 oraz ograniczenie liczby pytań egzaminacyjnych - to tylko część zmian, jakie rząd proponuje w projekcie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Nowe przepisy mają też uregulować zasady parkowania elektrycznych hulajnóg.

Szykują się zmiany dla ośrodków szkolenia kierowców (OSK) i przyszłych kierowców. W poniedziałek na stronach RCL został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw.

Jak podkreślono w jego uzasadnieniu, ma on wprowadzić kompleksowe zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz kierowców, zwiększyć rzetelność i transparentność procesu szkolenia, czy poprawić efektywność egzaminu państwowego.

Jazdy będą monitorowane

Jedną z projektowanych zmian jest m.in. wprowadzenie cyfrowej karty kursanta oraz powiązanych z nią instytucji indywidualnego numeru kursanta i indywidualnego numeru instruktora. System w czasie rzeczywistym będzie rejestrował każdą jazdę i każdy egzamin wewnętrzny. Ma to na celu elektronizację i zabezpieczenie przed fałszowaniem dokumentacji przebiegu szkolenia praktycznego oraz części praktycznej egzaminu wewnętrznego.

"Wprowadzenie obowiązku rejestrowania trasy jazdy w formacie GPX pozwala zweryfikować, czy zajęcia faktycznie odbyły się w zadeklarowanym czasie i miejscu, co ma istotne znaczenie w kontekście znanych z praktyki przypadków nierzetelnego dokumentowania godzin jazd" - podkreślono w uzasadnieniu.

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Egzamin na prawo jazdy bez placu manewrowego

Następnymi ważnymi zmianami będą obowiązek rejestrowania obrazem i dźwiękiem przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego przeprowadzanego przez OSK oraz części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanego przez WORD, zniesienie wymogu posiadania placu manewrowego przez ośrodek szkolenia kierowców prowadzący szkolenie w zakresie kategorii B lub B1 oraz wprowadzenie możliwości prowadzenia części zajęć poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu.

Projekt likwiduje m.in. obligatoryjny egzamin praktyczny na placu manewrowym dla kategorii B i B1. "Ocena umiejętności kandydata odbywa się wyłącznie w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego, który obejmuje nieodłącznie wykonywanie manewrów. Rozwiązanie to jest zgodne z praktyką stosowaną w większości państw członkowskich Unii Europejskiej" - zaznaczono w uzasadnieniu.

Oprócz tego ograniczono w nim liczbę podejść do egzaminu praktycznego tego samego dnia do jednego. "Jednocześnie przewidziano wyjątek dla sytuacji, gdy egzamin nie doszedł do skutku z przyczyn niezależnych od osoby egzaminowanej np. awaria techniczna, zdarzenie losowe, gwarantując w takim przypadku wyznaczenie nowego terminu bez dodatkowej opłaty" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

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Mniej pytań na egzaminie teoretycznym

Kolejną ważną zmianą jest 24-miesięczny termin ważności wyniku części teoretycznej egzaminu państwowego od dnia jego uzyskania. Wyjątkiem będą osoby, które zdadzą teorię przed wejściem nowych przepisów w życie. One zachowają bezterminową ważność wyniku.

Zmieni się, także system opracowywania pytań egzaminacyjnych, którymi zajmie się Centrum Egzaminowania, działające w strukturze organizacyjnej Instytutu Transportu Samochodowego.

Ograniczona zostanie również maksymalna liczby pytań w bazie egzaminacyjnej z ok. 3500 do 1500, co ma umożliwić skoncentrowanie procesu weryfikacji na mniejszej, lecz lepiej zweryfikowanej i częściej aktualizowanej bazie pytań.

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DokFoto5 (2)
Mój tata, seksturysta
Źródło: PAP
Tagi:
Egzamin na prawo jazdysamochody
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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