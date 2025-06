Motoryzacyjny gigant wyda miliardy dolarów. Kolejny efekt ceł Trumpa

General Motors ogłosiło we wtorek, że zainwestuje cztery miliardy dolarów w trzy amerykańskie fabryki, aby zwiększyć produkcję pojazdów spalinowych i elektrycznych - podał portal stacji CNN. Decyzja ta spowodowana jest nałożeniem przez Donalda Trumpa 25-procentowych ceł na importowane samochody.

We wcześniejszej rozmowie z CNN wskazała, że cło w wysokości 25 proc. na samochody (oraz na importowane części samochodowe) może kosztować firmę od 4 do 5 miliardów dolarów w 2025 roku.

General Motors zwiększa produkcję w USA

Rzecznik koncernu, Kevin Kelly, wyjaśnił, że ogłoszona we wtorek inwestycja jest dodatkiem do wcześniej obiecanych nakładów w ramach umowy z United Auto Workers z 2023 roku.

GM nie poinformowało, że przenosi produkcję z zagranicznych fabryk do USA, choć benzynowa wersja modelu Blazer, która będzie teraz produkowana w Spring Hill w Tennessee, jest obecnie wytwarzana w Meksyku . Wcześniej koncern zapowiedział zwiększenie produkcji pickupa Silverado w fabryce w Fort Wayne w stanie Indiana, ale nie ogłosił planów ograniczenia produkcji tych popularnych pickupów w Meksyku czy Kanadzie .

"Czas zainwestować w Amerykę"

- Czas zainwestować w Amerykę klasy robotniczej, a GM pokazuje, jak to się robi. To dopiero początek - dodał.

Według S&P Global Mobility w 2024 roku GM wyprodukowało blisko 1 milion samochodów w Kanadzie i Meksyku oraz 1,7 miliona w USA, z czego większość pojazdów z tych krajów trafiło do amerykańskich salonów GM. Firma importowała także 415 000 samochodów z Korei Południowej do amerykańskich salonów, z czego połowa to kompaktowy SUV Trax, oraz 47 000 SUV-ów Buick Envision z Chin.