Zmiany dla kierowców. Uruchomiono nowy system poboru opłat

W czwartek uruchomiono nowy system poboru opłat e-TOLL. Służy on do wnoszenia opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd państwowymi odcinkami autostrad zarówno dla samochodów ciężarowych, jak i osobowych.

Ministerstwo Finansów wskazało, że e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego. System e-TOLL to następca systemu viaTOLL opartego o pozycjonowanie radiowe służącego do poboru opłat od pojazdów lub zespołów pojazdów za przejazd po niektórych odcinkach dróg krajowych.