Rewolucja w opłatach drogowych. Najpierw wygaszenie viaTOLL, potem koniec bramek

System pobierania opłat drogowych viaTOLL zostanie w czwartek wygaszony. 1 października zastąpi go e-TOLL. Jak poinformowała w środę szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska, dla firm transportowych to ostatni moment na dostosowanie się do nowego systemu płatności. Na zmiany powinni przygotować się też kierowcy aut osobowych. 1 grudnia na państwowych autostradach znikną bramki.