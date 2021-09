Pobór opłat drogowych po nowemu. Łatwiejsza rejestracja do e-TOLL

e-TOLL od początku października będzie jedynym systemem umożliwiającym wnoszenie opłat drogowych. Ministerstwo Finansów poinformowało o udostępnieniu użytkownikom łatwiejszego sposobu rejestracji w systemie. Udogodnienia są przeznaczone dla osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych.

W systemie e-TOLL można zarejestrować się na stronie etoll.gov.pl. wybierając urządzenie, przy użyciu którego będą przekazywane dane geolokalizacyjne do nowego systemu. Do wyboru są: aplikacja e-TOLL PL, urządzenia OBU (On Board Unit) lub ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny).

"Szybka rejestracja w e-TOLL dostępna jest dla osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Skorzystanie z tego ułatwienia możliwe jest po zalogowaniu się do systemu profilem zaufanym z wykorzystaniem ePUAP, aplikacji mObywatel lub bankowości elektronicznej. W nowej funkcjonalności zarejestrowano już ponad 3,7 tysiąca kont użytkowników" – poinformowała, cytowana w komunikacie, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Według KAS najważniejsze korzyści z wprowadzonych zmian, to m.in. mniej danych podczas rejestracji – wystarczy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, numer urządzenia pokładowego oraz e-mail oraz automatycznie powiązanie wprowadzonych danych i aktywowanie urządzenia pokładowego w pojeździe.

e-TOLL - co to

System e-TOLL to rozwiązanie oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego, które uruchomiono pod koniec czerwca tego roku. e-TOLL to następca systemu viaTOLL opartego o pozycjonowanie radiowe służącego do poboru opłat od pojazdów lub zespołów pojazdów za przejazd po niektórych odcinkach dróg krajowych.

System e-TOLL docelowo zastąpi viaTOLL, ale do 30 września br. systemy działają równolegle. "Przypominamy, że viaTOLL zostanie wyłączony z końcem września. Zatem zostało już niewiele czasu na zmianę systemu i przejście do e-TOLL. Apelujemy, żeby zrobić to jak najszybciej. Użytkownicy, którzy już korzystają z e-TOLL otrzymują specjalną zniżkę i za przejazdy płacą o 25 procent mniej" – zauważyła Rzeczkowska.

Zniżka ma obowiązywać do zakończenia okresu przejściowego, czyli do 30 września i obejmuje opłatę za przejazd autostradą i opłatę elektroniczną za przejazd po płatnych drogach krajowych.

e-TOLL - rejestracja

Z danych KAS wynika, że w e-TOLL do tej pory zarejestrowano łącznie ponad 109 tys. kont. Liczba zarejestrowanych pojazdów przekracza 188 tys., w tym: ponad 39 tys. to samochody osobowe, a ok. 149 tys. to pojazdy ciężkie.

Należy pamiętać, że rejestracja w e-TOLL nie jest tożsama z wyrejestrowaniem z viaTOLL. "Aby uniknąć podwójnego naliczania opłat, należy korzystać z urządzenia tylko w jednym systemie" - wskazali przedstawiciele KAS.

