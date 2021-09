Kierowcy mają tydzień na zmianę. Do tej pory zarejestrowano 300 tysięcy pojazdów

Rejestracji w systemie e-TOLL dokonało do tej pory 300 tysięcy pojazdów - poinformowała w środę w komunikacie Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Dotychczasowy viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września. Kierowcy mają więc tylko tydzień na przejście do nowego systemu.