Koniec via-TOLL. Nowy system poboru opłat na drogach

Przedstawiciele resortu wskazali, że system e-TOLL to "nowoczesne rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego". Zastąpi dotychczasowy system viaTOLL, który wykorzystuje technologię komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC). Nowy system służyć będzie do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych.

System e-TOLL od czerwca

Resort finansów planuje, że e-TOLL zostanie uruchomiony w pierwszej połowie czerwca 2021 roku. "W maju wystartuje strona internetowa systemu i rejestracja użytkowników e-TOLL. Dzięki temu możliwa będzie kompleksowa obsługa online bez konieczności wizyty w punkcie obsługi i podpisania umowy. Po rejestracji w systemie, użytkownicy będą mieć bieżący wgląd w historię opłat i możliwość zarządzania swoim kontem przez internet" - wyjaśniono w komunikacie. Dotychczasowy system viaTOLL ma zostać wygaszony do końca czerwca 2021 roku.

Bezpłatna aplikacja e-TOLL PL na urządzenia mobilne będzie dostępna do pobrania w sklepach internetowych Google Play i AppStore. Umożliwi wniesienie opłaty elektronicznej za przejazd pojazdów ciężkich oraz opłaty za przejazd pojazdów lekkich, doładowanie i monitorowanie stanu konta, będzie też zintegrowana z systemem SENT-GEO.

Przejazd samochodów ciężarowych

Od czerwca każdy użytkownik pojazdu ciężkiego, o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, oraz autobusu, będzie miał do wyboru trzy sposoby przekazywania danych lokalizacyjnych w celu naliczenia i wniesienia należnej opłaty drogowej. Będą to:

- urządzenie pokładowe (OBU – On-Board Unit). Przedstawiciele MF wyjaśnili, że takie urządzenia będą do nabycia w sieci Miejsc Obsługi Klienta e-TOLL lub w sieci dystrybucji operatorów urządzeń pokładowych, którzy pozytywnie przeszli testy dopuszczające,

Bez zatrzymywania się przed szlabanem

Pierwszą możliwością będzie zakup biletu autostradowego np. na stacji benzynowej podając numer rejestracyjny pojazdu. "Do takiego zakupu nie będzie wymagana instalacja żadnego urządzenia, ani przekazywanie danych geolokalizacyjnych. Wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu i określić odcinek drogi, na którym realizowany będzie przejazd. Z punktu widzenia ochrony prywatności jest to rozwiązanie ograniczające do minimum zakres przetwarzanych danych" - czytamy.