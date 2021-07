Z części autostrad znikną bramki. Służby "ostrzą sobie zęby na niepłacących za przejazd kierowców"

Niedługo bilety do poboru opłat na części autostrad zostaną zastąpione przez aplikacje mobilne. Na państwowych odcinkach już działa system e-TOLL. Docelowo dzięki aplikacjom mają zostać zlikwidowane szlabany na autostradach. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo.

e-TOLL - nowy system już działa

Dzięki programowi na odcinkach autostrad zarządzanych przez państwo - A2 między Koninem a Łodzią oraz A4 z Wrocławia do Gliwic - w grudniu zostaną otwarte szlabany.

- W perspektywie chcemy rozmawiać też z koncesjonariuszami o przystąpieniu do tego systemu - powiedziała Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowy system - nowe sposoby kontroli

Ponad 100 nowych radiowozów ma trafić do inspekcji drogowej oraz administracji skarbowej. - Ich główne zadanie to odczytywanie rejestracji aut, które jadą w pobliżu - podkreślił Borcowski.

System e-TOLL

System e-TOLL oparty jest o pozycjonowanie satelitarne i zastąpi działający jeszcze system viaTOLL, który jest oparty o pozycjonowanie radiowe. Ten ostatni będzie działał do 30 września tego roku.

"Obecnie w systemie e-TOLL zarejestrowanych jest 22,1 tys. kont, do których przypisano 33,8 tys. pojazdów, z czego 26,6 tys. to pojazdy ciężkie, a 7,2 tys. to pojazdy lekkie" - poinformowała w piątek Krajowa Administracja Skarbowa.