Duże zmiany dla kierowców. Dziewięć rzeczy, które trzeba wiedzieć

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy, likwidacja karty pojazdu czy ułatwienia w rejestracji samochodu - to tylko niektóre z rozwiązań, które wprowadza opublikowana już w Dzienniku Ustaw nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, na czym polegają zmiany i kiedy zaczną obowiązywać.

Jazda bez prawa jazdy

Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego

W sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już będzie wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Zdaniem ministerstwa takie rozwiązanie to oszczędność czasu i pieniędzy dla właścicieli pojazdów. Nowe rozwiązanie będzie obowiązywało od 4 grudnia tego roku.

Bez karty pojazdu i nalepek kontrolnych

"Dzięki temu właściciele pojazdów oszczędzą, np. podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy w sumie 94,5 zł (karta pojazdu - 75 zł i nalepka kontrolna – 18,5 zł i łącznie 1 zł opłaty ewidencyjnej). Wydawanie karty pojazdu nie będzie konieczne, bo organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Właściciel może ponadto sprawdzić historię pojazdu on-line" - czytamy w komunikacie resortu.

Zmiany dla kierowców. Co warto wiedzieć

Ułatwienia w rejestracji

Data wejścia w życie przepisu to 4 grudnia tego roku.

Tablice

"Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80 zł, dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie będzie trzeba jej ponosić, jak również nie trzeba będzie ponosić opłaty za nalepkę kontrolną - w sumie razem z opłatą ewidencyjną da to oszczędności 99,50 zł" - wylicza ministerstwo.

Dealer zarejestruje nowy pojazd

Ministerstwo twierdzi, że rozwiązanie to ułatwi proces rejestracji, zaoszczędzi czas nabywcy, a także umożliwi mu odbiór już zarejestrowanego pojazdu z salonu sprzedaży, w przypadku zlecenia wniosku o rejestrację przez salon sprzedaży drogą elektroniczną.

Samochód czasowo wycofany z ruchu

"Będzie to jednak dotyczyło sytuacji uszkodzonych, a nie chwilowo nieużywanych samochodów. W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku) wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie częściej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie" - wyjaśnia MI.