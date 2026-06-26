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Korekta stawek na stacjach paliw w przyszłym tygodniu. Prognozy analityków

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temat paliwa
Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu, ogłasza przyjęcie projektu ustawy ws. podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Jeśli rządowy program "Ceny Paliw Niżej" wygaśnie z końcem czerwca, ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 60 groszy za litr - oceniają analitycy Reflex. Eksperci e-petrol wskazują natomiast, że odblokowanie cieśniny Ormuz może doprowadzić do tymczasowej nadpodaży ropy naftowej na rynku.

Specjaliści podkreślili, że prognozy na wakacje obarczone są dużą niepewnością.

- Z jednej strony jesteśmy świadkami spadku cen ropy w okolice poziomów sprzed wybuchu wojny w Iranie, w związku z systematycznym zwiększaniem podaży z regionu Bliskiego Wschodu. Z drugiej strony planowane jest zakończenie programu CPN, który w części już został ograniczony. Przed nami też sezon huraganów, który w sytuacji braku równowagi popytu i podaży może wpłynąć na wzrost cen paliw w II połowie wakacji - wskazali Urszula Cieślak i Rafał Zywert z Reflexu.

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Ceny paliw po zakończeniu "CPN"

Według ekspertów Reflexu rynek zdążył już uwzględnić skutki wyższej stawki akcyzy. Dużo większe znaczenie dla cen detalicznych będzie mieć powrót 23-procentowej stawki VAT. W takim scenariuszu, nawet jeśli właściciele stacji paliw zrezygnują z części marży, wzrost cen detalicznych pozostanie praktycznie nieunikniony.

Prognozy Reflexu zakładają, że po przywróceniu 23-procentowego VAT-u benzyna 95-oktanowa osiągnie cenę około 6,50 zł za litr, benzyna 98 - 7,35 zł, olej napędowy - 6,70 zł, a autogaz - 3,29 zł.

"Prognozowane przedziały wskazują na utrzymanie cen na zbliżonym poziomie, bez wyraźnych zmian względem ostatnich dni. W dalszej części tygodnia zakończy się jednak obowiązywanie obecnego pakietu ochronnego CPN, w tym cen maksymalnych, co przełoży się na korektę stawek na stacjach paliw" - poinformowali natomiast analitycy e-petrol.pl. Wtedy - jak przewidują - benzyna 95-oktanowa ma kosztować między 6,70 a 6,80 zł/l, a diesel minimalnie poniżej 7 zł/l.

Stacje paliw walczą o klientów

Eksperci e-petrol zwracają uwagę, że koncerny paliwowe już rozpoczęły wakacyjną walkę o klientów, wprowadzając sezonowe promocje. Circle K, Shell, bp i Orlen oferują rabaty sięgające nawet 35-40 groszy na litrze paliwa.

"Jednak w większości przypadków wymagają korzystania z aplikacji lojalnościowych lub aktywacji specjalnych kuponów. Dodatkowe zniżki można uzyskać także po zakupach na stacji. To ważne udogodnienie dla klientów, zwłaszcza w obliczu kończącego się pakietu CPN" - przekazano w komentarzu.

Aktualne ceny paliw

W piątek za benzynę 95 trzeba zapłacić średnio 5,91 zł za litr (o 9 gr mniej niż tydzień temu), benzynę 98 - 6,62 zł (mniej o 4 gr), diesla - 6,05 zł (-24 gr), a autogaz - 3,38 zł (-7 gr).

Według prognoz e-petrol, do końca czerwca benzyna 95 powinna kosztować od 5,90 do 6,03 zł za litr, benzyna 98 - od 6,61 do 6,73 zł, diesel - od 6,01 do 6,13 zł, a autogaz - od 3,29 do 3,36 zł.

Nadpodaż na rynku

Eksperci e-petrol zwrócili uwagę, że wstępne porozumienie dotyczące zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz zwiększone dostawy ropy przez cieśninę Ormuz spowodowały wyraźny spadek notowań surowca.

"Baryłka ropy Brent, która na zamknięciu poprzedniego tygodnia była wyceniana na ponad 80 dolarów, w trakcie czwartkowej sesji kosztowała już tylko 72,06 dol/bbl. Takie poziomy notowań surowca ostatni raz widzieliśmy przed amerykańsko-izraelskim uderzeniem na Iran pod koniec lutego tego roku" - wskazali eksperci e-petrol w komentarzu.

Z rejonu Zatoki Perskiej w ostatnich dniach wypływają miliony baryłek ropy, co może prowadzić do chwilowej nadpodaży na rynku. W piątkowe przedpołudnie notowania ropy Brent na giełdzie w Londynie spadły poniżej 73 dolarów za baryłkę.

Portal e-petrol zaznaczył jednak, że obecnie na rynek trafia ropa, która wcześniej była uwięziona na tankowcach w Zatoce Perskiej. W dłuższej perspektywie kluczowe dla kształtowania się cen będzie tempo i skuteczność przywracania regularnych załadunków w rejonie cieśniny Ormuz.

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Źródło: PAP
Tagi:
PaliwoCeny paliwprognozaStacje paliw
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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