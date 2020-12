Blisko trzy razy więcej kilometrów nowych dróg w 2021 roku. Oto plany drogowców

"Kierowcy otrzymają do dyspozycji kilkaset kilometrów nowych tras, zarówno o lokalnym jak i o międzynarodowym znaczeniu" - powiedział, cytowany w komunikacie, Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił z kolei, że "koronawirus nie zatrzymał polskich budów i toczą się one w każdym regionie naszego kraju".

GDDKiA zakłada, że do końca grudnia 2021 roku kierowcy będą mieli do dyspozycji co najmniej 385,5 km nowych dróg. Dla porównania w tym roku - zgodnie z informacją drogowców - oddano do ruchu łącznie 137,8 km dróg.