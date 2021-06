Apelują o gumowe drogi w Polsce. Na czym polega ta technologia?

Wschodnia obwodnica Krakowa albo trzeci pas autostradowej obwodnicy Poznania - to odcinki, na których możemy przetestować tak zwany gumowy asfalt. Branża oponiarska chciałaby zwiększyć popularność tej technologii. - W związku z informacjami o braku materiału do budowy dróg z betonu, zdecydowaliśmy się wystosować apel do Ministerstwa Infrastruktury - powiedział Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO). Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo.

Gumowy asfalt to typowy, znany nam asfalt z nawet 15-procentową domieszką gumowego miału uzyskanego ze zużytych opon. Mieszanka musi być przygotowana we właściwy sposób i w odpowiedniej temperaturze, by poszczególne składniki mogły ze sobą zareagować. - Przyrównałbym to do takiego al dente. Muszą być gotowane przy wysokiej temperaturze przez określony czas, nie za długo, nie za krótko - wyjaśnił Igor Ruttmar, prezes zarządu TPA.

Droga jest odporniejsza na tworzenie kolein, bezpieczniejsza i cichsza. - Poprzez swoją elastyczność ten asfalt jest miększy i poprzez miększy asfalt, mniejszą sztywność, osiągamy też zmniejszenie hałasu - zauważył Ruttmar.

Gumowy asfalt na polskich drogach

Technologia została wykorzystana m.in. przy budowie wschodniej obwodnicy Krakowa oraz trzeciego pasa autostradowej obwodnicy Poznania. Teraz branża oponiarska chciałaby zwiększyć popularność tego rozwiązania.

- Od Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oczekujemy wprowadzenia mechanizmów, które pomogą spopularyzować tę technologię w inwestycjach centralnych oraz inwestycjach samorządowych - powiedział Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO.

- W związku z informacjami o braku materiału do budowy dróg z betonu, zdecydowaliśmy się wystosować apel do Ministerstwa Infrastruktury, żeby rozpropagować technologię gumowego asfaltu w Polsce - dodał.

Pytanie, jak miałoby to wyglądać? Obecnie rynek weryfikuje użycie tego materiału. - To wykonawcy mogą decydować, czy wykonają nową drogę w nawierzchni asfaltowej, czy nawierzchni betonowej. My stawiamy na pewnego rodzaju wymagania jakościowe, wytrzymałościowe, kwestie bezpieczeństwa - wskazał Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy GDDKiA.

Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi przesłanej TVN Turbo poparło stosowanie gumowego asfaltu, ale nie zadeklarowało wprowadzenia tej technologii jako standard.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN Turbo