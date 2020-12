Ma powstać 100 obwodnic, na razie w realizacji są trzy. Stan rządowego programu

Drogowcy podkreślili w komunikacie, że w ramach programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. "W lutym 2020 roku ogłosiliśmy nowy rządowy program: Program budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Potrzeby polskich miast i miasteczek w zakresie budowy obwodnic są bardzo duże" - podkreślił, cytowany w komunikacie, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Przetargi na obwodnice w 2021 roku

GDDKiA zapowiedziała, że w przyszłym roku zostaną ogłoszone postępowania przetargowe na realizację kolejnych obwodnic. Będą to m.in. obwodnica m. Dzwola w ciągu DK74, obwodnica Strykowa w ciągu DK32 oraz obwodnica m. Kostrzyn nad Odrą na DK31.

"55 zadań o łącznej długości ok. 436 km jest na etapie przygotowania, co oznacza, że trwają prace zmierzające do ogłoszenia przetargu na dokumentację lub trwają uzgodnienia programów inwestycji przez Ministra Infrastruktury. W opracowaniu jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej dla 29 zadań" - czytamy.