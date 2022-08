Ma powstać 100 obwodnic. Pierwszą z nich właśnie oddano do ruchu

czytaj dalej

Ceny prądu w 2023 roku mogą wyraźnie wzrosnąć. Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że docierają do niego skargi, z których wynika, że sprzedawcy energii proponują spółdzielniom wzrost cen nawet o 300-400 procent. To może się przełożyć na wyższe opłaty ponoszone przez właścicieli i użytkowników lokali. RPO skierował pisma w tej sprawie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Urzędu Regulacji Energetyki, w których zaapelował o ochronę użytkowników lokali mieszkalnych przed podwyżkami.