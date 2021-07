Polskie drogi na szarym końcu rankingów bezpieczeństwa. Alarmujące wyniki kontroli NIK

Według NIK korzystający z dróg w Polsce są ponad trzy razy bardziej narażeni na utratę życia w następstwie wypadku niż podróżujący po drogach Szwecji czy Norwegii. Jak czytamy w ciągu ostatnich dziesięciu lat (2010-2020) rocznie ginęło w Polsce średnio ponad 3,2 tys. osób, czyli ok. 8 każdego dnia.

Izba zwróciła uwagę, że liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych kształtowała się na zbliżonym poziomie w 2015 roku – 2 938, natomiast w 2019 roku – 2 909. W ubiegłym roku nastąpił spadek liczby wypadków o ponad 22 proc. w stosunku do 2019 roku. Zginęło w nich 2 491 osób, a ranne zostały 26 436 osoby.

Stan dróg

Według NIK w Polsce brakuje też systemu planowania i analizy efektów działań podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa. "Niektóre ze skontrolowanych jednostek (Policja, Główny Inspektorat Transportu Drogowego) prowadziły we własnym zakresie analizy, jednak z uwagi na złożoność i różnorodność czynników wpływających na stan bezpieczeństwa ruchu, miały one ograniczony charakter i uniemożliwiały dokonanie obiektywnej i jednoznacznej oceny skuteczności działań" - czytamy.

W ocenie Izby osobny problem stanowią drogi w Polsce. Jak podkreślono, "należą one do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii Europejskiej". NIK stwierdziła, że poprawa infrastruktury drogowej i poniesienie znaczących nakładów nie przyczyniło się do radykalnej poprawy wskaźników bezpieczeństwa.