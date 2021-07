Ile kilometrów autostrad i dróg ekspresowych oddano do użytku w ostatnich latach? Odpowiedź ministerstwa

W latach 2007-2020 oddano do użytku ponad 2433 kilometry dróg ekspresowych oraz 1077 kilometrów autostrad - wynika z danych przekazanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Z tego okresu najwięcej kilometrów autostrad udostępniono kierowcom w 2012 roku. W przypadku ekspresówek najlepszy był rok 2019.

Ministerstwo Infrastruktury podało dane o liczbie kilometrów dróg ekspresowych i autostrad oddanych do użytku w latach 2007-2020. Informacje zostały przekazane przez wiceszefa MI Rafała Webera w odpowiedzi na interpelację poselską.

Liczba kilometrów dróg oddanych od użytku

Z danych resortu wynika, że w ubiegłym roku oddano do użytku 102,9 km dróg ekspresowych, a także 18,3 km autostrad. Podczas gdy rok wcześniej było to odpowiednio 374,3 km i 57,7 km.

W latach 2007-2020 najwięcej dróg ekspresowych oddano do użytku właśnie w 2019 roku. W przypadku autostrad najwyższy wynik osiągnięto w 2012 roku - 302,4 km.

W powyższym okresie w 2015 roku oraz w latach 2017-2018 nie oddano do użytku żadnego kilometra autostrad. W 2010 roku oddano do użytku 7,5 km autostrad. W odniesieniu do dróg ekspresowych najniższy wynik zanotowano w 2015 roku - 23,2 km.