Droga dla rowerów jak jezdnia. Duże zmiany dla pieszych

Droga dla rowerów będzie traktowana jak jezdnia oraz torowisko. Przewiduje to nowelizacja przepisów Prawa o ruchu drogowym, która wejdzie w życie w środę, 21 września.

Zgodnie z ustawą, droga dla rowerów, to droga lub część drogi niebędąca jezdnią, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczona do ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Droga dla rowerów - zmiany

Od 21 września br. przechodzenie przez drogę dla rowerów - podobnie jak przez jezdnię - poza przejściem dla pieszych będzie dozwolone na przejściu sugerowanym albo poza przejściem sugerowanym, jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 metrów. Według przepisów przejście sugerowane, to nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie drogi przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych.

Co ważne, w takiej sytuacji przejście będzie dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. "Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów" - wskazano w przepisach.