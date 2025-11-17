Logo TVN24
Biznes
Drakońskie kary dla kierowców. Resort wyjaśnia

Autostrada
Nowe prawo o ruchu drogowym ma umożliwić 17-latkom zdobycie prawa jazdy
Źródło: Katarzyna Czupryńska-Chabros/Fakty po Południu TVN24
Nawet do pięciu lat więzienia dla kierowców za "rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa" przewiduje ustawa, która trafiła do Senatu. Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśniło w komunikacie, że "nowe przepisy nie obejmują karą więzienia zwykłego przekroczenia prędkości, lecz dotyczą jedynie skrajnie niebezpiecznych zachowań na drodze".

Resort postanowił wytłumaczyć proponowane zmiany w przepisach "w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprecyzyjnymi interpretacjami zmian wprowadzonych do ustawy". Najwięcej emocji i wątpliwości wzbudził art. 178d k.k., który przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Resort o trzech przesłankach

MS wskazało w komunikacie, że "przestępstwo może zostać popełnione wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia trzech przesłanek:

  • prowadzenia pojazdu z rażąco nadmierną prędkością,
  • rażącego naruszenia innych przepisów o ruchu drogowym,
  • narażenia innego człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu.

"Dopiero łączna realizacja powyższych przesłanek stanowi czyn zabroniony opisany w nowym przepisie. Co istotne, projekt ten poza penalizacją skrajnie niebezpiecznej jazdy, walczy z plagą kierowców - recydywistów. Wspomniany nowy przepis 178d k.k. jest jedną z wielu dobrze ocenianych zmian" - zaznaczył resort sprawiedliwości.

Drakońskie kary dla kierowców

Dodał, że "interpretacje sugerujące karanie za samo przekroczenie prędkości są błędne", gdyż "ustawodawca nie przewidział (i obecnie nie przewiduje) w tym zakresie kary aresztu, a sama konstrukcja przepisu odnosi się wyłącznie do sytuacji rażącego i szczególnie niebezpiecznego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu".

"W odniesieniu do organizowania spotkań motoryzacyjnych Ministerstwo wyjaśnia, że spotkania powyżej 10 pojazdów wciąż będą legalne, o ile zostaną zgłoszone właściwej gminie. Udział w niezgłoszonym zgromadzeniu tego typu zagrożony jest wyłącznie minimalną karą grzywny (20 zł), chyba że wydarzenie powoduje tamowanie lub utrudnianie ruchu drogowego – wówczas grzywna może wynieść 1000 zł" - wyjaśniło MS.

Napisało też, że "prawo karne – podobnie jak inne dziedziny prawa – posługuje się terminami niedookreślonymi, co umożliwia sądom elastyczne i sprawiedliwe stosowanie przepisów w konkretnych okolicznościach".

"Celem tego rozwiązania jest umożliwienie adekwatnej oceny sytuacji – z uwzględnieniem warunków drogowych, pogody, natężenia ruchu czy pory dnia. Ministerstwo apeluje o odpowiedzialne przekazywanie informacji i rzetelne przedstawianie zmian. Wprowadzane przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, a nie ograniczanie praw kierowców" - zaznaczył resort w komunikacie.

Zmiany przegłosowane przez Sejm

7 listopada Sejm opowiedział się za karami m.in. za nielegalne driftowanie i przygotowania do nich, oraz wyścigi uchwalając zmiany w przepisach, które mają poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego - za zmianami było 247 posłów, 174 przeciw, a 23 wstrzymało się od głosu.

Od 3 miesięcy do 5 lat więzienia będzie groziło za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo uszczerbku na zdrowiu w wyniku rażącego przekroczenia prędkości oraz zasad bezpieczeństwa - zdecydowali posłowie, przyjmując jedną z poprawek KO do tekstu zaproponowanego przez rząd.

Rząd w projekcie przesłanym do Izby chciał, by taka kara groziła po przekroczeniu prędkości o co najmniej połowę na autostradzie lub drodze ekspresowej, a na innej drodze publicznej - co najmniej dwukrotnie. Posłowie przychylili się do tej i dwu innych poprawek KO zaproponowanych w drugim czytaniu, odrzucili wszystkie poprawki PiS i Razem.

Nowe przepisy mają bezpośrednio uderzyć w osoby świadomie i rażąco lekceważące prawo drogowe. Uchwalone przez Sejm zmiany zakładają, że z udziału w ruchu drogowym mają zostać wyeliminowani m.in. recydywiści i posiadacze wielokrotnych zakazów prowadzenia pojazdów. Surowsze sankcje mają dać efekt odstraszający.

Posłowie przyjęli m.in. definicję nielegalnego wyścigu - to rywalizacja co najmniej dwóch kierowców, którzy chcą pokonać określony odcinek drogi w jak najkrótszym czasie i z naruszeniem zasad bezpieczeństwa drogowego. Kary mają zlikwidować lub ograniczyć problem nielegalnych wyścigów czy rajdów na drogach, na których odbywa się ruch kołowy.

W pracach sejmowych wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha przypominał, że pomimo stałych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyniku wypadków każdego dnia w Polsce giną średnio cztery osoby. Codziennie organizowane są też średnio po trzy potwierdzone nielegalne wyścigi samochodowe.

Ustawa trafiła do Senatu

Oprócz nielegalnych wyścigów w ustawie zapisano definicję driftu - to "celowe wprowadzenie pojazdu w poślizg lub doprowadzenie do utraty styczności z nawierzchnią, chociażby jednego z kół pojazdu, wykonane w trakcie ogólnodostępnego zgromadzenia, bez wymaganego zezwolenia" i kary za nie. Nowy przepis dotyczy też motocyklistów, którzy jeżdżą na jednym kole.

W przepisach doprecyzowano, że wymaga wcześniejszego zawiadomienia organu gminy spotkanie właścicieli, posiadaczy lub użytkowników pojazdów samochodowych na otwartej lub ogólnodostępnej przestrzeni, którego celem jest prezentacja pojazdów samochodowych w liczbie większej niż 10, w szczególności wprowadzonych w nich modyfikacji.

Zaostrzone zostały zasady przepadku pojazdów - będzie on możliwy także, jeśli sprawca był trzeźwy, ale kierował pojazdem pomimo obowiązującego zakazu. Z ruchu drogowego mają zostać wyeliminowani recydywiści z wielokrotnymi zakazami prowadzenia pojazdów - wobec nich sąd jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie mógł warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej za naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd będzie mógł orzec dożywotni zakaz w przypadku skazania za niestosowanie się do wcześniejszych orzeczeń zakazu prowadzenia pojazdów.

Nowe rozwiązania ponadto podnoszą dolną granicę świadczenia pieniężnego, które orzekane jest obowiązkowo za niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów – z 5 tys. zł do 10 tys. zł. Gdy przepisy nakazują przepadek pojazdu, a nie można tego zrobić maksymalna nawiązka zastępująca konfiskatę wzrasta po uchwaleniu zmian ze 100 tys. do 500 tys. zł.

Nowe przepisy po uchwaleniu wejdą w życie - zasadniczo - po 30 dniach od ich ogłoszenia. Ustawa trafiła do Senatu.

Autorka/Autor: /kris

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

