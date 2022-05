Zmiany w dowodach rejestracyjnych. Opublikowano przepisy

czytaj dalej

Donald Trump zapłacił wysoką cenę po zamieszkach na Kapitolu, po których zablokowano mu dostęp do mediów społecznościowych i możliwość zwracania się wprost do swoich zwolenników. Elon Musk, który kupuje Twittera, zaprasza go tam z powrotem. Były prezydent USA ma problem, ponieważ straci zarówno na powrocie, jak i na pozostaniu poza tą platformą społecznościową - analizuje CNN. W pierwszym przypadku duże pieniądze, w drugim - zasięg własnego przekazu.