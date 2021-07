Dopłaty do zakupu "elektryków". Rusza nabór wniosków

Można już składać wnioski o dotację do zakupu samochodów elektrycznych z programu Mój elektryk. Nabywcy indywidualni mogą otrzymać 18 750 złotych, a limit ceny to 225 tysięcy złotych. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny dopłata wynosi 27 tysięcy złotych i nie ma limitu ceny.

W poniedziałek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił program Mój elektryk, z którego osoby fizyczne mogą wnioskować o dopłaty do zakupu aut z napędem elektrycznym lub wodorowym. Budżet programu sięga 500 mln zł, z czego 100 mln zł trafi na dopłaty dla osób fizycznych.

Dofinansowanie do samochodów elektrycznych

Dotacja dla nabywców indywidualnych wyniesie 18 750 zł, a limit ceny to 225 tys. zł. Na większą dotację będą mogły liczyć osoby z Kartą Dużej Rodziny. Dla nich przewidziano 27 tys. zł dopłaty, bez limitu ceny elektrycznego samochodu.

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi zarejestrować pojazd na terytorium RP, ubezpieczyć go i zobowiązać się, że nie pozbędzie się go przez dwa lata od uzyskania dotacji. W przypadku pozytywnej oceny Funduszu wniosek, po złożeniu przez wnioskodawcę podpisu elektronicznego, będzie stanowił umowę z Funduszem - podał NFOŚiGW.

Minimum formalności

Jak przypomniał wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski, osoby fizyczne mogą składać wnioski na dopłaty do zakupu aut elektrycznych od 12 lipca, a nabór potrwa do wyczerpania środków lub do 30 września 2025 r.