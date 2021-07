Jakie dopłaty do zakupu "elektryków"? Wkrótce rusza nowy program

Przedstawiając w piątek nowy program dopłat do zakupu pojazdów zeroemisyjnych, w tym elektrycznych i wodorowych, Zyska zaznaczył, że przewiduje on także wsparcie dla firm i organizacji oraz dopłaty do leasingu pojazdu.

Limit ceny samochodu, który może zostać objęty dopłatami to 225 tys. zł. Jak podało ministerstwo klimatu, budżet "Mojego elektryka" to 500 mln zł, nabory wniosków będą prowadzone do 2025 r. lub do wyczerpania środków.