Moto Rozbudowa autostrady. Szykują się utrudnienia Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Ceny paliw a sprzedaż detaliczna Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ostatni kontrakt obejmuje blisko 28-kilometrowy odcinek między węzłami Łódź Północ i Łowicz. Wykonawcą inwestycji został Budimex, a wartość umowy przekracza 453 mln zł.

Wcześniej podpisano trzy umowy na pozostałe odcinki trasy, których wykonawcą jest Strabag. Łączna wartość wszystkich kontraktów wynosi blisko 1,3 mld zł.

A2 na granicy przepustowości

Jak podkreślił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który był obecny na konferencji związanej z podpisaniem kontraktu, autostrada A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą jest u granic przepustowości.

- Dzisiaj bardzo źle się nią jeździ, także ze względów bezpieczeństwa. Decyzja o jej poszerzeniu była odkładana przez lata - dodał.

Z najnowszego Generalnego Pomiaru Ruchu wynika, że odcinkiem tym przejeżdża codziennie od około 60 tys. pojazdów w rejonie Łodzi do niemal 100 tys. pojazdów w pobliżu Warszawy.

Przygotowania do prac nad rozbudową

Równolegle prowadzone są przygotowania do rozpoczęcia zasadniczych prac. Obejmują one m.in. przebudowę węzłów drogowych oraz poprawę przepustowości tras alternatywnych. Roboty trwają m.in. na węzłach Wiskitki, Opacz i Pszczonów, a także w rejonie obwodnicy Sochaczewa.

Klimczak zapowiedział, że czasowa organizacja ruchu ma zostać przygotowana tak, aby kierowcy mogli możliwie bezpiecznie i przewidywalnie korzystać z trasy podczas rozbudowy.

Marcin Amróz, dyrektor łódzkiego oddziału GDDKiA, poinformował podczas konferencji związanej z zawarciem umowy, że jeszcze w listopadzie rozpoczną się roboty na głównym ciągu autostrady.

Pierwsze utrudnienia już w listopadzie

Wcześniej zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Prace obejmą m.in. ustawienie barier i oznakowania oraz przygotowanie infrastruktury, która podczas budowy przejmie część ruchu. Już na tym etapie kierowcy muszą liczyć się z pierwszymi utrudnieniami.

Cała inwestycja obejmuje 92 km autostrady. Na 89 km trasy dobudowany zostanie dodatkowy pas ruchu w każdym kierunku. Na wysokości węzła Łódź Północ, gdzie krzyżują się autostrady A1 i A2, zaplanowano natomiast wymianę nawierzchni oraz modernizację oświetlenia.

Zgodnie z harmonogramem dwa odcinki mają zostać ukończone do końca 2027 roku, kolejny w styczniu 2028 roku, a odcinek najbliżej Łodzi w kwietniu 2028 roku.

Pierwsza taka autostrada w Polsce

Inwestycja obejmuje łącznie 92 km autostrady, z czego na 89 km dobudowany zostanie dodatkowy pas ruchu w każdym kierunku. Na wysokości węzła Łódź Północ, gdzie krzyżują się autostrady A1 i A2, przeprowadzona zostanie wymiana nawierzchni oraz modernizacja oświetlenia.

Po zakończeniu prac rozbudowany odcinek A2 ma być pierwszą w Polsce autostradą samowystarczalną energetycznie. Urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi będą zasilane energią z odnawialnych źródeł wraz z wykorzystaniem magazynów energii.