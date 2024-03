Docieraj jeszcze dalej w przebojowym stylu

Pierwsze tygodnie każdego roku to dobry okres, by kupić w atrakcyjnej cenie nowy samochód. To właśnie wtedy mamy szansę nabycia w wyprzedażowych ofertach modeli z poprzedniego roku. Nie inaczej jest teraz, dlatego przyjrzyjmy się jednemu z nich – to nowy PEUGEOT 2008.

Rynkowy bestseller

Zanim jednak napiszemy kilka słów o kompaktowym SUV-ie francuskiej marki spod znaku lwa, warto zaznaczyć, że nie jest to jedyny model dostępny w ofercie wyprzedaży rocznika 2023. Znajdziemy w niej także inne osobowe samochody, do których należą modele PEUGEOT 208, 308, 408, 3008, 5008 czy 508.

Dlatego jeśli szukamy auta z innego – niż nowy 2008 – segmentu, warto ofertę sprawdzić już teraz, zwłaszcza, że na atrakcyjne opcje finansowania mogą liczyć zarówno klienci indywidualni, jak i firmy. Wyprzedaż jest rzecz jasna ograniczona i nie będzie przesadą, jeśli napiszemy, że liczba dostępnych pojazdów maleje z każdym dniem!

Wracając do nowego PEUGEOT 2008: w przypadku tego modelu przesadą natomiast nie będzie napisanie, że mamy do czynienia z bestsellerem, jeśli chodzi o SUV-y z segmentu B w Europie. W 2021 roku był najlepiej sprzedającym się samochodem w jego ramach, a wersja z napędem elektrycznym znalazła się w pierwszej trójce.

Peugeot

Wyrazisty, nowoczesny…

Rzucający się w oczy, charakterystyczny design, w którym zauważalny jest lwi pazur nie może nas dziwić w przypadku nowego 2008. To drugi model francuskiej marki, w której zastosowano nową sygnaturę świetlną z przodu. Co ją wyróżnia? Trzy pionowe, świetlne pazury wbudowane we wstawki zderzaka, które polakierowane są na czarny, błyszczący kolor.

Również z tyłu nowy PEUGEOT 2008 przyciąga spojrzenia. Wszystko za sprawą nowych świateł tylnych LED, które są reinterpretacją układu trzech pazurów. Składają się one z trzech, podwójnych, nałożonych na siebie poziomych listew. Są eleganckie i delikatne, a wizualnie poszerzają samochód.

Wśród elementów nadwozia, które zyskały nowy wygląd wyróżnić warto również felgi aluminiowe czy odświeżony, szeroki grill. To wszystko składa się na indywidualny styl i buduje atletyczną sylwetkę tego imponującego SUV-a.

Równie niezwykłe, jak design nadwozia, jest wnętrze i nowoczesne technologie zastosowane w modelu. To między innymi:

● zmodernizowany PEUGEOT i-COCKPIT z 10-calowym ekranem dotykowym, kompaktową kierownicą i eleganckimi fortepianowymi przyciskami sterowania, ● system Grip Control z trzema trybami jazdy: piasek, błoto i śnieg, które w zależności od warunków na trasie jeszcze bardziej zwiększają skuteczność napędu.

Ulepszeniu uległ elektryczny napęd E-2008, który umożliwia obecnie przejechanie nawet 406 km!

Peugeot

I wyjątkowo bezpieczny

Nowoczesne technologie w dostępnych na rynku samochodach mają również niebagatelny wpływ na nasze bezpieczeństwo. Nie inaczej jest w opisywanym przez nas nowym PEUGEOT 2008. Samochód wyposażono w nowe, przednie oraz tylne kamery w wysokiej rozdzielczości, które wspomagają parkowanie. W wybranych opcjach wyposażenia umożliwia ona korzystanie z 360-stopniowego obrazu otoczenia samochodu.

Na spokój ducha w trakcie podróży wpływają również funkcje wspomagające kierowcę. Wyróżnić wśród nich warto:

● aktywne wspomaganie nagłego hamowania, wykrywające pieszych oraz rowerzystów przy prędkościach od 7 do 140 km/h, ● system wykrywania zmęczenia kierowcy, analizujący mikroruchy kierowcy przy prędkościach powyżej 65 km/h, ● czy monitorowanie martwego pola.

Te, jak i inne funkcje w połączeniu z systemem zaawansowanej kontroli trakcji Grip Control sprawiają, że prowadzenie nowego PEUGEOT 2008 jest jeszcze łatwiejsze, a my oraz nasi pasażerowie kolejne kilometry trasy pokonujemy komfortowo i przede wszystkim bezpiecznie.

Dostępny (podobnie jak inne osobowe samochody francuskiego producenta) w ofercie wyprzedaży rocznika 2023 nowy Peugeot 2008 możemy zakupić w ofercie skierowanej zarówno do przedsiębiorców jak i konsumentów indywidualnych. Obecnie nowy 2008 z bogatym wyposażeniem wersji Allure dostępny jest w abonamencie Simply Drive dla firm już od 590 zł netto miesięcznie, natomiast w Leasingu konsumenckim Simply Drive już od 840 zł brutto miesięcznie.

Bogactwo wyboru

Gama pojazdów powinna naszym zdaniem spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających kierowców. Składają się na nią trzy wersje pojazdu – ACTIVE, ALLURE oraz GT. Dzięki uproszczeniu różnorodnych wersji w łatwiejszy sposób możemy porównać teraz różnice między nimi i wybrać tę, która będzie do nas najbardziej pasować.

W przypadku nowego 2008 mamy do wyboru silniki benzynowe oraz silnik wysokoprężny. Dostępna jest również wersja z w pełni elektrycznym napędem o mocy 115 kW (156 KM) i zasięgu do 406 km, a na ten rok zapowiedziana jest premiera wersji z innowacyjnym napędem hybrydowym. To wszystko sprawia, że decydując się na zakup nowego PEUGEOT 2008 możemy mieć pewność, że będzie on spełniać wszystkie nasze potrzeby.