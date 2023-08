Zakaz ruchu dla części pojazdów. Ograniczenia wydłużono "o kolejne dwa dni"

czytaj dalej

Jeden z największych deweloperów w Chinach - Country Garden - ostrzegł, że może odnotować stratę w wysokości do 7,6 miliarda dolarów w pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku - podał portal stacji BBC. Dodał, że jest to jest kolejna oznaka poważnych problemów, z jakimi boryka się druga co do wielkości gospodarka świata.