Długi weekend na drogach, będzie więcej kontroli. Kierowcom grożą wysokie mandaty

Na drogach pojawi się zwiększona liczba policyjnych patroli - przekazał komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W związku z wypadającym w czwartek świętem Trzech Króli wiele osób skorzysta z przedłużonego weekendu. Od początku 2022 roku policjant może nałożyć mandat do 5000 złotych, a przy zbiegu wykroczeń do 6000 złotych.

Wypadające w czwartek święto Objawienia Pańskiego, znane też jako święto Trzech Króli, to jedna z pierwszych okazji do długiego weekendu w 2022 roku. Wystarczy więc wziąć jeden dzień urlopu, piątek 7 stycznia, aby cieszyć się długim, czterodniowym weekendem.

Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji wyjaśnił, że "nasilenie ruchu zwiększa ryzyko wszelkiego rodzaju zdarzeń niepożądanych, w tym wzrostu liczby zdarzeń drogowych. Dlatego na drogach pojawi się zwiększona liczba policyjnych patroli".

6 stycznia, kontrole policji

Przekazał, że w zeszłym roku w okresie od 6 do 9 stycznia doszło na polskich drogach do 159 wypadków drogowych, w których zginęły 24 osoby, a 162 zostały ranne. - W ostatnich latach z winy kierujących pojazdami dochodzi na polskich drogach do ponad 89 procent ogółu wypadków drogowych. Stąd też policjanci zwrócą uwagę na zachowania kierujących, które mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Będą reagować na wszystkie popełniane wykroczenia, a szczególnie te najbardziej niebezpieczne, to jest przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, a także nieprawidłowe zachowania wobec pieszych, zwłaszcza w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych - zaznaczył Opas.

- Podczas kontroli w długi weekend sprawdzą także, czy podróżujące samochodem osoby korzystają z pasów bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach przytrzymujących. Będą też eliminować z ruchu osoby kierujące pojazdem po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - podkreślił.

Zaznaczył też, że podczas długiego weekendu, mimo trwającego stanu pandemii COVID-19, można się spodziewać nie tylko większego ruchu samochodowego, ale też większej liczby pieszych. - Kierowcom samochodów przypominamy, że piesi są niechronionymi uczestnikami ruchu i lekceważenie ich praw na drodze może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Ale piesi też powinni pamiętać, aby być widocznym dla kierujących, a podczas przechodzenia przez jezdnię stosować zasadę szczególnej ostrożności. Roztargnienie i brak uwagi - to najczęstsze przyczyny wtargnięcia pieszego pod koła jadącego pojazdu - przypomniał Robert Opas z KGP.

- Pamiętajmy, że droga jest dla wszystkich a gwarancją bezpieczeństwa jest rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. To w połączeniu z wzajemną życzliwością, szacunkiem i wyrozumiałością z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym - dodał.

Taryfikator mandatów 2022

Od 1 stycznia 2022 roku weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz zmiany w kodeksie wykroczeń. Regulacja m.in. podwyższa maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd - z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększa wysokość mandatów, jakie nałożyć może policjant - z 500 zł do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł.

Nowe stawki mandatów zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z dokumentem, mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wyniesie do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - 2500 zł. Kwoty te wzrosną dwukrotnie w przypadku recydywy. Przepisy dotyczące recydywy - podobnie jak nowy taryfikator punktów karnych - wejdą w życie po upływie 9 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Według nowego taryfikatora mandat za korzystanie z telefonu w czasie jazdy wyniesie 500 zł. Tyle samo kosztowało będzie przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub środka odurzającego na rowerze, motorowerze lub motocyklu poza wózkiem bocznym.

Od 300 do 500 zł wyniesie mandat za niezachowanie przez kierującego pojazdem odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 metrów, zaś od 500 do 2500 zł będzie kosztowała jazda tzw. korytarzem życia.

Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach lub na nie wchodzącemu zapłacimy 1500 zł. Taki sam mandat grozi kierującemu pojazdem, który skręcając w drogę poprzeczną nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez tę jezdnię. 1500 zł może zapłacić również kierujący, który wyprzedzi inny pojazd na przejściu dla pieszych, albo ominie pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Ponadto podwyższona została górna granica grzywny za niewskazanie na żądanie uprawnionego organu, kto w danym miejscu i czasie prowadził pojazd. Wtedy należy się liczyć z karą w wysokości nawet 8000 zł.

Autor:mb/ams

Źródło: PAP