"Najdłuższe schody Europy" do przebudowy. Jest wykonawca ostatniego odcinka

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę w ostatnim przetargu na przebudowę 21-kilometrowego odcinka drogi krajowej numer 18. Trasa zostanie dostosowana do parametrów autostrady.

Przedmiotem przetargu jest przebudowa ponad 21-kilometrowego fragmentu od granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice.

Drogowcy informowali wcześniej, że w przetargu wpłynęły łącznie cztery oferty. Pozostałe oferty złożyły firmy: Budimex - 259,5 miliona złotych, Strabag - 260,8 miliona złotych, Max Bogl Polska Sp. z o.o. (lider) i Max Bogl Stiftung & Co. KG (partner) - 291,5 miliona złotych. Przedstawiciele Dyrekcji zapowiadali, że o wyborze wykonawcy będzie decydowała cena.

Autostrada A18

Według GDDKiA głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu jazdy oraz dostosowanie drogi krajowej nr 18 do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych.

- od granicy państwa do km 11,86 (dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) - w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w drugiej połowie 2023 roku,

- od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w drugiej połowie 2022 roku,

- od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego - na początku grudnia wybrano najkorzystniejszą ofertę ,

- od granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice - wybrana najkorzystniejsza oferta.

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin - Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 roku.