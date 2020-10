Czy trzeba mieć maseczkę w samochodzie? Wyjaśniamy

Czy jadąc prywatnym samochodem mamy obowiązek zakrywać usta i nos maseczką? Sprawdzamy, co wynika z najnowszej wersji rozporządzenia w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii.

Jeszcze według rozporządzenia z 9 października w prywatnym samochodzie trzeba było zakrywać nos i usta poza kilkoma wyjątkami. Dotyczyły one osób "zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie".

- To zależy, z kim jedziemy. Jeżeli jedziemy z domownikami, z osobami, z którymi mieszkamy, z mężem, dzieckiem, siostrą, oczywiście, z którą mieszkamy, maseczka nas nie obowiązuje. Jeżeli natomiast jedziemy do pracy, jedziemy z kolegą, koleżanką, w aucie są trzy, cztery osoby z różnych gospodarstw, wtedy taka maseczka jest konieczna i na to również policjanci będą zwracali szczególną uwagę podczas kontroli drogowych - wyjaśniała starszy aspirant Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji.