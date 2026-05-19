Czy powstanie polski elektryk? "Zupełnie nowa faza" Łukasz Figielski

Tak miała wyglądać polska Izera Źródło zdj. gł.: Michał Meissner/PAP

- To jest 4,5 miliarda złotych, które zainwestujemy w Polski Hub Elektromobilności, tworząc w Jaworznie jedną z najnowocześniejszych fabryk. Polskich fabryk, z kapitałem krajowym - powiedziała na konferencji prasowej 13 maja ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

- Tworzymy nowy rozdział w obszarze polskiej motoryzacji - dodała.

"Budujemy pod naszą marką". Jaką? Nie wiadomo

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun wskazywał, że w Polsce budowany będzie "samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn". - I te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie - dodał.

- Mówimy o trzech modelach - wyjaśniał Cyprian Gronkiewicz, prezes spółki ElectroMobility Poland (EMP). Wśród nich na pewno będzie SUV.

Pod jaką marką? - Zgodnie z praktyką rynku motoryzacyjnego nową markę przedstawia się nieco bliżej daty rozpoczęcia produkcji - informuje TVN24+ Piotr Michniuk, rzecznik prasowy ElectroMobility Poland.

Według założeń planowane jest to na 2029 rok. Spółka na tym etapie nie zdradza, ile aut rocznie miałoby zjeżdżać z linii montażowych - początkowo i docelowo.

Tomasz Bęben, prezes Polskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), przyznaje jednak, że "projekt polskiego auta elektrycznego wszedł w zupełnie nową fazę". - W odróżnieniu od wcześniejszej koncepcji Izery, która funkcjonowała bardziej jako ambitna wizja niż projekt przemysłowy, teraz pojawiają się konkretny partner technologiczny, konkretna lokalizacja oraz konkretne finansowanie - wyjaśnia w rozmowie z TVN24+.

