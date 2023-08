Duże zmiany w mandatach w Czechach. Wzrosną niektóre grzywny

Punkty karne w Czechach - zmiany

W przypadku poważnych wykroczeń wydłuży się czas odebrania uprawnień do kierowania pojazdem. W przypadku zgromadzenia 12 punktów karnych, tak jak ma to miejsce już teraz, kierowca straci prawo jazdy. Mandaty wymierzane na miejscu popełnienia wykroczenia wzrosną z 5 tys. do 5,5 tys. koron (z około 930 do 1020 zł).