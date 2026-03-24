Dezorientuje kierowców? Polski znak drogowy pod lupą czeskiej telewizji

Nowe znaki na polskich drogach Źródło: TVN24

Czeska telewizja CNN Prima News reportaż o nowym polskim znaku drogowym wyemitowała niemal dokładnie miesiąc po tym, jak nowe oznaczenie zaczęło obowiązywać na naszych drogach. Prezenter zapowiadający materiał reporterki Adriany Kubisovej stwierdził, że niebieski znak ze strzałkami "na pierwszy rzut oka wygląda jak łamigłówka ze szkoły nauki jazdy".

Reporterka zwróciła uwagę, że po miesiącu od wprowadzenia oznaczenia trudno je znaleźć na polskich drogach, ale "Polaków czeka jeszcze kampania informacyjna". Osoby z Polski i Czech zapytane przed kamerami o nowy znak miały problem z wytłumaczeniem, co właściwie oznacza. Według czeskiej stacji informacyjnej potrafią to "tylko najbardziej doświadczeni kierowcy".

"Nowy znak na razie raczej zwiększa obciążenie funkcjonariuszy policji drogowej zamiast poprawiać płynność ruchu" - oceniła CNN Prima News. Portal stacji podkreślił, że znak "dezorientuje kierowców".

Co oznacza nowy znak?

Znak F-23 "środkowy pas wielofunkcyjny" Źródło: sejm.gov.pl

Znak F-23 "środkowy pas wielofunkcyjny" obowiązuje w naszym kraju od 19 lutego. Stosowany będzie wyłącznie w terenie zabudowanym, pomiędzy skrzyżowaniami, i oznacza odcinek drogi ze środkowym pasem przeznaczonym dla pojazdów włączających się do ruchu lub z niego zjeżdżających - na przykład z posesji, parkingu czy drogi podporządkowanej. Na takim odcinku obowiązuje zakaz wyprzedzania.

Nowy znak porządkuje sytuacje, w których podobne rozwiązania funkcjonowały już wcześniej, lecz nie miały jednoznacznego umocowania w przepisach.

Opracował Maciej Wacławik / az