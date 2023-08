Droższe tankowanie. Sąsiad Polski podniósł akcyzę

W Czechach we wtorek weszła w życie podwyżka akcyzy na olej napędowy. Stawka wzrosła o 1,50 koron czeskich (CZK), czyli o równowartość 28 groszy. Lokalne media informują o wzroście cen paliw na stacjach.

Portal czeskiego dziennika "Lidovky" napisał o tym, że cena oleju napędowego w niektórych miejscach wzrosła o 1,8 CZK za litr (wyższa akcyza plus podatek od wartości dodanej), czyli równowartość 33 groszy. Z dnia na dzień wzrosła również cena benzyny , najczęściej o 1 CZK. Zwrócono uwagę, że stało się tak, mimo iż stawka akcyzy na benzynę nie uległa zmianie.

Akcyza na paliwo w Czechach w górę

Do czerwca 2022 roku akcyza na olej napędowy wynosiła 9,95 CZK za litr, ale rząd obniżył ją o 1,50 CZK do 8,45 CZK. Obniżona stawka akcyzy miała obowiązywać do końca roku.