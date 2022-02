Cofanie liczników. W Niemczech i Szwajcarii gorzej niż w Polsce

Cofanie licznika w aucie. W jakich przypadkach najczęściej dochodzi do oszustwa?

- Czy słyszałem o tym że w Szwajcarii kręcone są liczniki, to znaczy cofane są przebiegi? No oczywiście, że słyszałem przecież jeżdżę do Szwajcarii, kręcę się na tym rynku. Słyszałem, że coś takiego miało miejsce, mnie to akurat nie dotyczy - powiedział Jacek Szczęch, właściciel firmy sprzedającej auta używane.