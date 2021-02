Surowe kary za przekręcony licznik. Czy nowe przepisy odstraszyły oszustów?

Nawet do pięciu lat więzienia grozi za cofanie licznika w samochodzie - taka kara została wprowadzona w połowie 2019 roku. Czy nowe przepisy odstraszają oszustów? Czy wzrosły przebiegi aut w Polsce? Materiał programu "Raport" w TVN Turbo.

Z danych z porównywarki ubezpieczeń Rankomat.pl wynika, że w przypadku samochodów w wieku do 16 lat praktycznie nie zwiększył się średni przebieg, a jeśli chodzi o starsze - to minimalnie wzrósł.

Podobne wnioski płyną z danych z serwisu OTOMOTO. W większości przypadków średni stan licznika się zmniejszył. Może to być efekt pandemii COVID-19 - kierowcy z powodu obostrzeń jeździli mniej. Może to też oznaczać, że cofanie liczników nie odbywało się tak często na terenie Polski i dotyczy głównie aut sprowadzonych.

- Na poziomie samochodów krajowych możemy zaryzykować stwierdzenie, że problem został rozwiązany. Następny krok, to rozwiązanie tego problemu, jeśli chodzi o auta importowane - powiedział Przemysław Vonau z OTOMOTO.

W samochodzie sprowadzonym np. z Niemiec nie jest możliwe sprawdzenie przebiegu z wykorzystaniem organów władzy i systemu informatycznego - tak jak to ma obecnie miejsce w Polsce. - To jest obowiązek policjantów ruchu drogowego, przeprowadzić taką kontrolę i spisać stan licznika. W razie nieprawidłowości przeprowadzić stosowne postępowanie - podkreślił kom. Robert Opas z Komendy Głównej Policji.

Po polskich drogach porusza się około 30 mln pojazdów. W 2019 roku stwierdzono tylko 29 przypadków zmiany przebiegu licznika, w 2020 roku było to już 544. - To pokazuje, że na poziomie kraju (...), że jest to system raczej szczelny - stwierdził Vonau.