Tak ma wyglądać unijna rewolucja w motoryzacji. "Osiągnęliśmy porozumienie z Niemcami"

Zablokowane rozporządzenie

Co dalej z samochodami z silnikami spalinowymi?

Przepisy przegłosowane przez Parlament Unii Europejskiej mają być drogą do celu w postaci zerowej emisji CO2 z nowych aut osobowych i dostawczych w 2035 roku. Producenci, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, będą musieli liczyć się ze znacznymi karami finansowymi.

Zakaz jest elementem pakietu "Fit for 55" - dwunastu propozycji legislacyjnych, które mają doprowadzić do zmniejszenia emisji CO2 na terenie Unii Europejskiej o co najmniej 55 proc. do 2030 roku.