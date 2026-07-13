Moto Motyka: rząd rozważa powrót do niższych cen paliw Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Miłosz Motyka o wygaśnięciu programu "CPN" Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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30 czerwca zakończył się rządowy program CPN. Wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa - przede wszystkim benzyny i oleje napędowe - oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej, w połowie czerwca, wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

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Pytany podczas briefingu prasowego w Rożnowie, czy resort energii przewiduje obniżki cen paliw, przyznał, że rząd analizuje obecnie tę sytuację.

- Analizujemy tę sytuację. (...) Jesteśmy w kontakcie z ministrem finansów, więc i w zakresie dbałości o budżety polskich rodzin i budżet państwa będziemy te decyzje podejmowali - mówił

Czy rząd zainterweniuje na rynku paliw

- Udowodniliśmy, że jesteśmy skuteczni. Pakiet CPN (...) okazał się skuteczny - najsilniejszy, najbardziej masywny, najlepszy program osłonowy w całej Europie. Mamy także pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen w swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje - dodał.

Motyka podkreślił, że najważniejsze jest obecnie, by sytuacja na Bliskim Wschodzie się ustabilizowała. - Deklaracje, które do nas płyną ze strony naszego największego sojusznika, są na ten moment znowu uspokajające - mówił.

W ubiegłym tygodniu minister Motyka mówił, że rząd nie rozmawia o powrocie pakietu CPN, a o rynkowym doprowadzeniu do niższych cen paliw.