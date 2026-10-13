Moto "To była bańka". Elektryki w USA bardzo powoli zdobywają rynek Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Samochody elektryczne podbijają Polskę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Karolis Kavolelis/Shutterstock

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Podczas wydarzenia towarzyszącego salonowi samochodowemu w Paryżu Antonio Filosa zwrócił uwagę, że w tym roku pojazdy elektryczne odpowiadają za 7 procent sprzedaży samochodów w Stanach Zjednoczonych. Jak zaznaczył, to taki sam poziom jak pięć lat temu.

- To była bańka napędzana regulacjami. Kiedy jednak administracja zdecydowała się na deregulację, konsumenci zaczęli wybierać inne rodzaje napędu - powiedział.

Amerykanie chcą większego zasięgu

W Stanach Zjednoczonych rośnie natomiast zainteresowanie zelektryfikowanymi układami napędowymi wyposażonymi w technologię zwiększającą zasięg. Dotyczy to szczególnie dużych pickupów i SUV-ów.

Trend ten ma istotne znaczenie dla Stellantisa, dla którego Ameryka Północna pozostaje jednym z kluczowych rynków.

- Nie wynika to z regulacji, lecz z oczekiwań klientów - podkreślił Filosa.

Elektryfikacja postępuje, ale wolniej

Mimo wolniejszego tempa upowszechniania się samochodów elektrycznych prezes Stellantisa zapewnił, że wierzy w powodzenie elektryfikacji w USA.

- Naprawdę wierzę, że elektryfikacja ostatecznie przyjmie się w Stanach Zjednoczonych. Skala i tempo tej transformacji z pewnością będą jednak mniejsze niż w innych regionach - powiedział.

Dodał, że wraz ze wzrostem popytu w Ameryce Północnej Stellantis będzie mógł wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas rozwoju elektromobilności w Europie.

Motoryzacja staje się coraz bardziej regionalna

Filosa ocenił również, że sektor motoryzacyjny stopniowo traci globalny charakter. Jedną z przyczyn są bariery handlowe, które zmieniają warunki funkcjonowania firm na poszczególnych rynkach.

- Niedawne zmiany w światowym systemie handlu zapoczątkowały proces regionalizacji. Branża, która wcześniej miała charakter globalny, staje się obecnie mniej globalna, a bardziej regionalna - stwierdził.

W rezultacie producenci samochodów muszą w większym stopniu uwzględniać preferencje lokalnych klientów i obowiązujące na poszczególnych rynkach regulacje. Jednocześnie powinni zachować globalną skalę działalności, szczególnie w obszarze technologii, które odgrywają w branży coraz większą rolę.

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Zdaniem prezesa Stellantisa odpowiedzią na zmiany zachodzące w sektorze może być zacieśnianie współpracy z innymi firmami.

- Technologie są kluczowe, dlatego firmy muszą dostosować się do tego trendu i znaleźć odpowiedni model działania. Naszą odpowiedzią są partnerstwa. Dostrzegamy wiele możliwości nawiązania istotnej współpracy i zamierzamy z nich korzystać - powiedział prezes koncernu Stellantis.

Koncern motoryzacyjny Stellantis

Stellantis N.V. to międzynarodowy koncern motoryzacyjny utworzony w 2021 roku w wyniku połączenia francuskiej Grupy PSA z Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Sam koncern FCA powstał wcześniej z fuzji włoskiego Fiata i amerykańskiego Chryslera. Do portfolio Stellantis należą m.in. takie marki jak Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel oraz Peugeot.