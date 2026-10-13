"To była bańka". Elektryki w USA bardzo powoli zdobywają rynek
Podczas wydarzenia towarzyszącego salonowi samochodowemu w Paryżu Antonio Filosa zwrócił uwagę, że w tym roku pojazdy elektryczne odpowiadają za 7 procent sprzedaży samochodów w Stanach Zjednoczonych. Jak zaznaczył, to taki sam poziom jak pięć lat temu.
- To była bańka napędzana regulacjami. Kiedy jednak administracja zdecydowała się na deregulację, konsumenci zaczęli wybierać inne rodzaje napędu - powiedział.
Amerykanie chcą większego zasięgu
W Stanach Zjednoczonych rośnie natomiast zainteresowanie zelektryfikowanymi układami napędowymi wyposażonymi w technologię zwiększającą zasięg. Dotyczy to szczególnie dużych pickupów i SUV-ów.
Trend ten ma istotne znaczenie dla Stellantisa, dla którego Ameryka Północna pozostaje jednym z kluczowych rynków.
- Nie wynika to z regulacji, lecz z oczekiwań klientów - podkreślił Filosa.
Elektryfikacja postępuje, ale wolniej
Mimo wolniejszego tempa upowszechniania się samochodów elektrycznych prezes Stellantisa zapewnił, że wierzy w powodzenie elektryfikacji w USA.
- Naprawdę wierzę, że elektryfikacja ostatecznie przyjmie się w Stanach Zjednoczonych. Skala i tempo tej transformacji z pewnością będą jednak mniejsze niż w innych regionach - powiedział.
Dodał, że wraz ze wzrostem popytu w Ameryce Północnej Stellantis będzie mógł wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas rozwoju elektromobilności w Europie.
Motoryzacja staje się coraz bardziej regionalna
Filosa ocenił również, że sektor motoryzacyjny stopniowo traci globalny charakter. Jedną z przyczyn są bariery handlowe, które zmieniają warunki funkcjonowania firm na poszczególnych rynkach.
- Niedawne zmiany w światowym systemie handlu zapoczątkowały proces regionalizacji. Branża, która wcześniej miała charakter globalny, staje się obecnie mniej globalna, a bardziej regionalna - stwierdził.
W rezultacie producenci samochodów muszą w większym stopniu uwzględniać preferencje lokalnych klientów i obowiązujące na poszczególnych rynkach regulacje. Jednocześnie powinni zachować globalną skalę działalności, szczególnie w obszarze technologii, które odgrywają w branży coraz większą rolę.
Zdaniem prezesa Stellantisa odpowiedzią na zmiany zachodzące w sektorze może być zacieśnianie współpracy z innymi firmami.
- Technologie są kluczowe, dlatego firmy muszą dostosować się do tego trendu i znaleźć odpowiedni model działania. Naszą odpowiedzią są partnerstwa. Dostrzegamy wiele możliwości nawiązania istotnej współpracy i zamierzamy z nich korzystać - powiedział prezes koncernu Stellantis.
Koncern motoryzacyjny Stellantis
Stellantis N.V. to międzynarodowy koncern motoryzacyjny utworzony w 2021 roku w wyniku połączenia francuskiej Grupy PSA z Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Sam koncern FCA powstał wcześniej z fuzji włoskiego Fiata i amerykańskiego Chryslera. Do portfolio Stellantis należą m.in. takie marki jak Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel oraz Peugeot.