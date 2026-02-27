Logo TVN24
Co dalej z cenami paliw? Analitycy o "przebiciu bariery 6 złotych"

paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
Minister finansów o cenach paliw na stacjach benzynowych
Źródło: TVN24
W pierwszym tygodniu marca kierowców czekają kolejne podwyżki na stacjach paliw. Eksperci BM Reflex i portal e-petrol wyjaśniają, że będzie to efekt umiarkowanego wzrostu cen hurtowych.

Według oczekiwań analityków BM Reflex między 2 a 6 marca wzrosty cen paliw będą utrzymywać się na średnim poziomie: 4 gr/l benzyny, 3 gr/l oleju napędowego i 2 gr/l autogazu.

"Reakcja rynku po rundzie amerykańsko-irańskich negocjacji"

"Po silnym wzroście hurtowych cen paliw przed tygodniem, w tym tygodniu ceny hurtowe zmieniały się umiarkowanie. Niestety to ustabilizowanie się cen w hurcie nie zagwarantuje stabilnych cen paliw w pierwszym tygodniu marca" - napisano w raporcie.

To efekt reakcji rynku po kolejnej, trzeciej już, rundzie amerykańsko-irańskich negocjacji.

"Można oczekiwać radykalnych weryfikacji prognoz w górę"

Portal e-petrol również wskazał, że podwyżki będą skutkiem "wzrostu cen w hurcie".

W jego ocenie średnie ceny benzyny 95 w przyszłym tygodniu będą w przedziale 5,73–5,85 zł za litr, a diesel przebije barierę 6 złotych i będzie kosztował w granicach 6,01–6,14 zł za litr. Do poziomu 2,75–2,84 zł za litr podrożeje też autogaz.

Jak podkreśla e-petrol.pl, dalsze ruchy cenowe będą zapewne silnie skorelowane z wydarzeniami na rynku międzynarodowym, zwłaszcza w kontekście napięcia na linii Waszyngton - Teheran. W razie ewentualnej eskalacji działań militarnych na Bliskim Wschodzie można oczekiwać radykalnych weryfikacji prognoz w górę - zauważa portal.

Przypomina, że w ostatnich dniach lutego cena ropy Brent utrzymuje się powyżej 70 dol. za baryłkę, a na ceny wpływa napięta sytuacja geopolityczna i ciągle realne ryzyko amerykańskiego uderzenia na Iran. Opcja militarna nadal ma być na poważnie rozważana w Białym Domu i widmo podażowego szoku cały czas unosi się nad rynkiem naftowym - ocenia portal. 

Opracowała Alicja Skiba /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

