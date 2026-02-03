Zakazują takich klamek. Spopularyzowała je Tesla

Szymon Kazimierczak: chińscy producenci samochodów wykorzystali swoją szansę wkraczając do Europy Źródło: TVN24

Decyzja została podjęta w czasie, gdy organy nadzoru bezpieczeństwa na całym świecie coraz uważniej przyglądają się pojazdom elektrycznym po serii tragicznych wypadków. W Chinach doszło ostatnio do dwóch śmiertelnych kolizji z udziałem aut marki Xiaomi. Podejrzewa się, że awarie zasilania uniemożliwiły w tych przypadkach otwarcie drzwi - napisał BBC.

"Zgodnie z nowymi przepisami, samochody będą mogły być dopuszczone do sprzedaży wyłącznie wtedy, gdy zostaną wyposażone w mechaniczne systemy otwierania drzwi, zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz" - podały chińskie media państwowe, cytowane przez BBC. Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku.

Nowe wymogi konstrukcyjne

Przepisy Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych wymagają, by zewnętrzna część każdych drzwi pasażerskich (z wyjątkiem bagażnika) miała wnękę o wymiarach co najmniej 6x2x2,5 cm, zapewniającą fizyczny dostęp do klamki. Wewnątrz pojazdu wymagane będą również oznaczenia o minimalnych wymiarach 1x0,7 cm pokazujące sposób otwierania drzwi.

Samochody, które uzyskały już zatwierdzenie władz i znajdują się w końcowej fazie wprowadzania na rynek chiński, otrzymają dodatkowe dwa lata na dostosowanie projektów do nowych wymagań.

Popularne, choć ryzykowne

Chowane klamki, spopularyzowane przez Teslę Elona Muska, stały się standardem w segmencie aut elektrycznych ze względu na estetykę i aerodynamikę. Są też powszechnie stosowane w chińskim segmencie pojazdów nowej energii (NEV) - chodzi o auta elektryczne, hybrydowe oraz napędzane ogniwami paliwowymi.

Według danych cytowanych przez dziennik "China Daily" takie rozwiązanie występuje w około 60 procentach spośród 100 najlepiej sprzedających się modeli NEV w Chinach.

Choć przepisy będą dotyczyć wyłącznie samochodów sprzedawanych na rynku chińskim, decyzja - jak zauważa BBC - może mieć globalne konsekwencje ze względu na kluczową rolę Chin w światowym przemyśle motoryzacyjnym.

Zakaz może mieć wpływ

Przepisy obejmą nowo homologowane modele od przyszłego roku. Pojazdy już obecne w sprzedaży otrzymały okres przejściowy do stycznia 2029 roku na dostosowanie konstrukcji.

Podobne wątpliwości co do bezpieczeństwa takiego rozwiązania zgłasza Amerykański Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego (NHTSA), a także organy Unii Europejskiej, które analizują ryzyko uwięzienia pasażerów w autach pozbawionych zasilania.

W listopadzie NHTSA wszczęła dochodzenie w sprawie elektrycznie sterowanych klamek w modelach Tesli po otrzymaniu zgłoszeń, że przestały one działać, uniemożliwiając dzieciom samodzielne opuszczenie pojazdu. Agencja poinformowała, że otrzymała dziewięć skarg dotyczących klamek w modelach Tesla Model Y z 2021 roku - w czterech przypadkach właściciele byli zmuszeni wybić szybę, by dostać się do wnętrza samochodu.

