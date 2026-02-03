Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Zakazują takich klamek. Spopularyzowała je Tesla

shutterstock_2586574153
Szymon Kazimierczak: chińscy producenci samochodów wykorzystali swoją szansę wkraczając do Europy
Źródło: TVN24
Chiny wprowadziły zakaz stosowania ukrytych klamek w samochodach elektrycznych - poinformował portal BBC. To pierwszy kraj na świecie, który zdecydował się na ograniczenie kontrowersyjnego rozwiązania spopularyzowanego przez Teslę Elona Muska.

Decyzja została podjęta w czasie, gdy organy nadzoru bezpieczeństwa na całym świecie coraz uważniej przyglądają się pojazdom elektrycznym po serii tragicznych wypadków. W Chinach doszło ostatnio do dwóch śmiertelnych kolizji z udziałem aut marki Xiaomi. Podejrzewa się, że awarie zasilania uniemożliwiły w tych przypadkach otwarcie drzwi - napisał BBC.

"Zgodnie z nowymi przepisami, samochody będą mogły być dopuszczone do sprzedaży wyłącznie wtedy, gdy zostaną wyposażone w mechaniczne systemy otwierania drzwi, zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz" - podały chińskie media państwowe, cytowane przez BBC. Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku.

Czytaj też: Chiński gigant może wyprzedzić Teslę

Nowe wymogi konstrukcyjne

Przepisy Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych wymagają, by zewnętrzna część każdych drzwi pasażerskich (z wyjątkiem bagażnika) miała wnękę o wymiarach co najmniej 6x2x2,5 cm, zapewniającą fizyczny dostęp do klamki. Wewnątrz pojazdu wymagane będą również oznaczenia o minimalnych wymiarach 1x0,7 cm pokazujące sposób otwierania drzwi.

Samochody, które uzyskały już zatwierdzenie władz i znajdują się w końcowej fazie wprowadzania na rynek chiński, otrzymają dodatkowe dwa lata na dostosowanie projektów do nowych wymagań.

Popularne, choć ryzykowne

Chowane klamki, spopularyzowane przez Teslę Elona Muska, stały się standardem w segmencie aut elektrycznych ze względu na estetykę i aerodynamikę. Są też powszechnie stosowane w chińskim segmencie pojazdów nowej energii (NEV) - chodzi o auta elektryczne, hybrydowe oraz napędzane ogniwami paliwowymi.

Według danych cytowanych przez dziennik "China Daily" takie rozwiązanie występuje w około 60 procentach spośród 100 najlepiej sprzedających się modeli NEV w Chinach.

Choć przepisy będą dotyczyć wyłącznie samochodów sprzedawanych na rynku chińskim, decyzja - jak zauważa BBC - może mieć globalne konsekwencje ze względu na kluczową rolę Chin w światowym przemyśle motoryzacyjnym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Auto zima
Zimowy niezbędnik kierowcy. Jak ochronić auto przed mrozem i awarią
Nowe samochody na parkingu terminalu w Essen, Niemcy
"Matka wszystkich umów". Porozumienie blisko finalizacji
fabryka samochodów, aut
Sektor na wstecznym. "Europa nie może tego lekceważyć"

Zakaz może mieć wpływ

Przepisy obejmą nowo homologowane modele od przyszłego roku. Pojazdy już obecne w sprzedaży otrzymały okres przejściowy do stycznia 2029 roku na dostosowanie konstrukcji.

Podobne wątpliwości co do bezpieczeństwa takiego rozwiązania zgłasza Amerykański Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego (NHTSA), a także organy Unii Europejskiej, które analizują ryzyko uwięzienia pasażerów w autach pozbawionych zasilania.

W listopadzie NHTSA wszczęła dochodzenie w sprawie elektrycznie sterowanych klamek w modelach Tesli po otrzymaniu zgłoszeń, że przestały one działać, uniemożliwiając dzieciom samodzielne opuszczenie pojazdu. Agencja poinformowała, że otrzymała dziewięć skarg dotyczących klamek w modelach Tesla Model Y z 2021 roku - w czterech przypadkach właściciele byli zmuszeni wybić szybę, by dostać się do wnętrza samochodu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował: Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: BBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ChinySamochody elektryczne
Zobacz także:
Posiedzenie rządu, Tusk i Domański
Premier: w Kijowie towarzyszyć mi będzie minister finansów
Z kraju
moskwa rosja metro smartfon shutterstock_2419560045
Wyrywkowe kontrole w metrze. "Nowe środki" w Moskwie
Ze świata
Premier Donald Tusk i przedstawiciele rządu w trakcie głosowania w Sejmie 5.12.2025 rok
Media o Polsce: silna gospodarka, słaby rząd
Ze świata
portfel, pieniądze
Co dalej ze stopami procentowymi? "Kwestia czasu"
Z kraju
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Paryska prokuratura przeszukuje biuro firmy Muska
Ze świata
shutterstock_2708817987
Te produkty zdrożały najbardziej. "Niepokojące"
Z kraju
Donald Trump
Apel Trumpa. "Podpiszę natychmiast"
Ze świata
Elon Musk
Musk łączy firmy. Największa fuzja w historii
Tech
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Trump ogłasza wielki projekt. "By nie było żadnych problemów"
Ze świata
Polska podnosi VAT na gaz w 2023 roku
Od dziś wchodzą nowe zakazy. "Przyjęte pod przykrywką"
Ze świata
shutterstock_2584105519
"Wampiry energetyczne". Różnica to nawet 70 procent
Z kraju
Deszczowa pogoda w Hawanie na Kubie
Kraj w kryzysie, według Trumpa wkrótce upadnie. "Sprawa dotyczy fundamentalnej pomocy"
Ze świata
shutterstock_1233484615
USA jak Rosja? Bruksela tłumaczy
Ze świata
Domański i Klingbeil
"To powinien być również impuls dla Niemiec"
Z kraju
Donald Trump
Trump: to pomoże zakończyć wojnę
Ze świata
samochody, auta, zima, mróz
"Jeden zimny poranek wystarczy". Ekspertka ostrzega
Moto
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Główna wygrana w Lotto. Podano, gdzie padła
Pieniądze
Złotówki Pieniądze PLN
Jak złożyć wniosek, kiedy wypłata? Nowy okres 800 plus
Z kraju
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej
Co się dzieje z KSeF? Resort reaguje
Z kraju
Niemcy, strajk pracowników transportu publicznego
Siarczysty mróz i paraliż u naszego sąsiada. Transport publiczny stanął
Ze świata
Fontanna di Trevi w Rzymie
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od dzisiaj jest płatna
Turystyka
Tokio, Japonia
Japonia sięga po skarby z dna oceanu. To odpowiedź na dominację Chin
Ze świata
fabryka spawanie spawacz robotnik shutterstock_2434462411
Najnowsze dane z przemysłu. Kolejny miesiąc poniżej krytycznego progu
Z kraju
złoto, srebro, metale szlachetne
Złoto i srebro kontynuują wyprzedaż
Ze świata
bitcoin pln shutterstock_785272210
Czarna seria trwa. Bitcoin najtańszy od 10 miesięcy
Rynki
Jan i Zofia to najpopularniejsze imiona dla dzieci w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Najpopularniejsze imiona w Polsce. Nowy ranking
Z kraju
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Ponad 34 miliony złotych kary dla Orange Polska
Z kraju
faktury shutterstock_2205886299
100 tysięcy faktur pierwszego dnia. "Wielu się obawiało czy system wytrzyma"
Dla firm
Ropa, pole naftowe, Syria
Obawy o konflikt słabną, ceny ropy wyraźnie spadają
Rynki
Elon Musk
Rosjanie bez Starlinka? Musk o pierwszych krokach
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica