Moto Milion aut w miesiąc. Rekord Chin bije w europejski przemysł Oprac. Wiktor Knowski |

Nowe cła na przesyłki spoza UE Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Hauke-Christian Dittrich/dpa/PAP/EPA

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Wartość dostaw zagranicznych z drugiej co do wielkości gospodarki świata wzrosła o 27 proc. Oficjalne dane chińskich służb celnych wskazują, że Chiny są na drodze do wyrównania lub pobicia zeszłorocznego rekordu nadwyżki handlowej w wysokości 1 bln dolarów (ok. 3,8 mld złotych).

Nadwyżka handlowa Chin

"Sprzedaż chińskich marek, od BYD po Jaecoo, przeżywa boom, odbierając udziały w rynku markom o ugruntowanej pozycji, szczególnie w Europie" - ocenił "The Guardian".

Analiza przeprowadzona przez Instytut Studiów Chińskich im. Mercatora (MERICS) w Berlinie wykazała, że w pierwszej połowie 2026 r. Chiny odnotowały nadwyżkę handlową w obrocie towarowym z UE w wysokości 900 mln euro (ok. 3,9 mld złotych) dziennie. Eksport do UE wzrósł o 12,7 proc. w ujęciu rok do roku, zwiększając nadwyżkę do 1,225 bln juanów (ok. 688 mld złotych).

Zdaniem dziennika wynik ten może zwiększyć napięcia między Chinami i Stanami Zjednoczonymi oraz Europą, które oskarżały Państwo Środka o wykorzystywanie handlu do wywierania presji na arenie międzynarodowej.

Wpływ na europejski przemysł

Eksport pojazdów elektrycznych i hybrydowych, które uniknęły wprowadzonych przez UE w 2024 r. ceł na chińskie pojazdy elektryczne, wywarł ogromną presję na europejski przemysł.

W zeszłym tygodniu Volkswagen, największy europejski producent samochodów, zapowiedział plany redukcji swojej 670-tysięcznej siły roboczej nawet o 100 tys. osób w ramach szeroko zakrojonych planów restrukturyzacyjnych. Dyrektor generalny firmy, Olivier Blume stwierdził, że redukcje są częścią "najbardziej kompleksowej reorganizacji z historii firmy". Propozycja zamknięcia czterech zakładów nie została jednak jeszcze zatwierdzona przez radę.

Rafael Jimenez Buendia, ekspert ds. handlu, który przeanalizował dane opublikowane przez MERICS, stwierdził, że gwałtowny wzrost eksportu do UE przewyższył jego własną prognozę rekordowej sprzedaży. Spodziewano się, że chiński eksport do UE osiągnie nowy rekord w pierwszej połowie roku na poziomie 2,12 bln juanów (ok. 1, 2 bln złotych). Dane opublikowane przez instytut wykazały jednak wynik o 45 mld juanów (ok. 25 mld złotych) wyższy, wynoszący 2,165 bln juanów.

Wzrost chińskiego eksportu był również napędzany zamówieniami na chipy w kontekście globalnego boomu na sztuczną inteligencję. Dane wskazują, że eksport obwodów scalonych wyniósł 32 mld sztuk.

"Chiński szok 2.0"

Wysokie wyniki eksportowe tego kraju przypisuje się częściowo zmniejszeniu popytu krajowego. Zjawisko jest określane mianem "chińskiego szoku 2.0", w nawiązaniu do gwałtownego wzrostu eksportu do Stanów Zjednoczonych w pierwszej dekadzie XXI wieku.

Chińskie samochody elektryczne Źródło zdjęcia: Hauke-Christian Dittrich/dpa/PAP/EPA

Według najnowszego raportu firmy konsultingowej Gavekal Dragonomics stosunek rocznego eksportu do całkowitej sprzedaży w sektorze produkcyjnym osiągnął w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku poziom 24 proc. Stanowi to najwyższy wynik od czasu przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu w 2001 roku. W 2019 roku wskaźnik ten wynosił 18,3 proc., a w ubiegłym roku wzrósł do 22,3 proc.

"Byłoby to uznane za wysoki wynik w przypadku małego kraju zorientowanego na eksport; w przypadku drugiej co do wielkości gospodarki świata jest to wynik niezwykły" - stwierdzono w raporcie.