Moto Auto na każdą potrzebę. Niecodzienne rozwiązanie chińskiej marki Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Samochody elektryczne podbijają Polskę

Jak napisali inżynierowie w dokumentacji patentowej, nowa funkcja ma "zaspokoić potrzeby toaletowe użytkowników podczas długich podróży, na kempingu lub podczas przebywania w samochodzie". Urządzenie ma wysuwać się po naciśnięciu przycisku lub wydaniu komendy głosowej.

Zgodnie z wnioskiem złożonym w chińskim urzędzie patentowym, sprzęt wyposażono w wentylator i rurę odprowadzającą zapachy na zewnątrz. Nieczystości trafiają do zbiornika wymagającego ręcznego opróżniania. System posiada również element grzewczy, który odparowuje mocz i suszy odchody.

- Wbudowane toalety, to rzadkość w autach osobowych, choć w latach 50. zastosowano je w specjalnej wersji Rolls-Royce'a - zauważyło BBC.

Rywalizacja na chińskim rynku

Chiński rynek samochodów elektrycznych jest silnie nasycony, a dziesiątki marek walczą o przetrwanie. W obliczu ostrej wojny cenowej producenci prześcigają się w oferowaniu coraz bardziej niezwykłych akcesoriów, takich jak wbudowane fotele z masażem, mini lodówki, systemy karaoke czy pokładowe drony.

Firma Seres z siedzibą w Chingqing na południowym zachodzie Chin nie ogłosiła jeszcze oficjalnie, w jakich modelach aut zamierza zainstalować swój najnowszy wynalazek.

