Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Chiński rynek samochodów elektrycznych zwalnia

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Chińskie samochody elektryczne
Szymon Kazimierczak: chińscy producenci samochodów wykorzystali swoją szansę wkraczając do Europy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Hauke-Christian Dittrich/dpa/PAP/EPA
Chiński rynek motoryzacyjny najprawdopodobniej ma już za sobą swoją "złotą erę" - ocenił prezes NIO William Li. Szef producenta aut elektrycznych wskazał na przedłużający się spadek sprzedaży samochodów w Chinach.

W kwietniu sprzedaż samochodów w Chinach spadła siódmy miesiąc z rzędu, choć eksport utrzymał mocną pozycję. - Liczba samochodów w Chinach osiągnęła 370 milionów pojazdów, co oznacza, że nie jest to już rynek wzrostowy, lecz rynek nasycony - stwierdził Li.

Według danych branżowych, krajowa sprzedaż samochodów w Chinach ma pozostać w stagnacji także w 2026 roku. Prognozy wskazują również na spowolnienie wzrostu sprzedaży aut elektrycznych i hybryd plug-in po latach dynamicznych wzrostów.

NIO stawia na Chiny i rozwój autonomicznej jazdy

Li podkreślił, że priorytetem firmy pozostaje rynek krajowy. - Koncentrujemy się przede wszystkim na Chinach - powiedział, pytany o zagraniczną ekspansję.

NIO rozpoczęło eksport w 2021 roku od Norwegii, jednak skala zagranicznej sprzedaży pozostaje niewielka.

Szef spółki ocenił również, że Chiny nadal są najbardziej efektywnym miejscem do inwestowania w samochody w pełni elektryczne. Jak dodał, ulokowanie podobnego kapitału za granicą wymagałoby znacznie więcej czasu i dawałoby mniej pewne zwroty. Jego zdaniem hybrydy plug-in i auta spalinowe lepiej sprawdzają się na rynkach globalnych.

Strategia NIO

NIO, znane z technologii wymiany baterii, sprzedaje obecnie wyłącznie samochody elektryczne.

Firma należy do grupy chińskich producentów EV, którzy liczą, że zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, własne oprogramowanie oraz szersza gama modeli pozwolą im poradzić sobie z rosnącą konkurencją na rynku krajowym.

W ramach tej strategii NIO planuje pięciokrotnie zwiększyć w tym roku wydatki na zasoby obliczeniowe wykorzystywane do rozwoju systemów inteligentnej jazdy względem 2025 roku.

Notowane w Hongkongu akcje NIO wzrosły w czwartek o 10,5 proc., do 46,08 dolarów hongkońskich.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
cnb przejazd niestrzezony
Ostrzegaliśmy, jak łatwo zatrzymać pociąg. Co przez rok zrobił rząd?
TVN24
28 min
pc
"Tego miało tu nie być!" Tajemnica domu Kopernika
TVN24
1 godz 20 min
pc
Niebezpieczna sieć, która roznosi terroryzm. "Strzelał z bliska, byliśmy bez szans"
Udostępnij:
Tagi:
MotoryzacjaSamochody elektryczne
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
TVN24
Śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zapytali czata AI o objawy i wezwali ratowników. Chłopcy uratowali koleżankę
TVN24
Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz
"SAFE wchodzi w finalną fazę". Pierwsze umowy podpisane
Czesław Mroczek
PiS o zatrzymanych "chłopcach". Wiceminister: nie bierzcie w obronę przestępców
TVN24
Debata Biden - Trump
"Byłam śmiertelnie przerażona". Żona Bidena wspomina jego debatę z Trumpem
TVN24
39-latek złamał trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów
Złamał trzy dożywotnie zakazy. Znów go złapali, ale do aresztu nie trafił
OTWOCK
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
Maciej Wacławik
Ryga Łotwa zima shutterstock_1681366414
Turyści odwołują rezerwacje. "Mówią wprost, że chodzi o drony"
Turystyka
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Dostawca pizzy (zdjęcie ilustracyjne)
Słona kara za krewetki na pizzy. "Czuję ogromny żal do systemu"
kroplowka shutterstock_2289663457
Te objawy łatwo zrzucić na zmęczenie. Mogą być sygnałem nowotworu krwi
TVN24
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
TVN24
Sklepy Biedronka będą otwarte dłużej
Oburzenie po reklamie Biedronki. Znany raper zabrał głos
Z kraju
"Odmówił uklęknięcia" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje
FAŁSZMiał klęknąć "do modlitwy", ale odmówił. Co się wydarzyło w meczecie
Zuzanna Karczewska
20-latek spowodował kolizję i uciekł
Kolizja kabrioleta samoróbki. Kierowca nigdy nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w piątek. Nowe obwieszczenie
Pusty pawilon na Skwerze Hoovera
Elegancki pawilon kolejny sezon świeci pustkami
Piotr Bakalarski
Moment wypadku zarejestrował monitoring
14-latka potrącona na przejściu. Prokurator oskarżył dwóch policjantów
TVN24
Zbigniew Ziobro
Zmienili terminy urlopów. Sąd przyspiesza w sprawie Ziobry
TVN24
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
TVN24
Donald Trump i Nikol Paszynian
Trump wspiera "wielkiego przyjaciela" przed wyborami
TVN24
Zbigniew Ziobro
Co dalej z Ziobrą? Jest zapowiedź Żurka
NEWS MICHALSKIEGO
Wojskowa ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami wypadła z drogi pod Ińskiem
Ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami wypadła z drogi. Jedna osoba w ciężkim stanie
TVN24
Restauracja
Chciała odszkodowania, bo nie podali jej kranówki do posiłku. Jest wyrok
TVN24
temat paliwa
Przecinek zmienił wszystko. Klienci ruszyli na stację
Ze świata
Zaginiony Krzysztof Dymiński
Znalazł w Wiśle kilka ciał. Syna wciąż szuka
WARSZAWA
Złodziei nagrała kamera zamieszczona w schronisku
"Czas na darmową sławę". Schronisko opublikowało nagranie złodziei
TVN24
pap_20260522_3XO
To może być pierwszy bilioner na świecie
Łukasz Figielski
Motolotnia wpadła do rzeki Pilicy
Leciał z córką, zaczepił o linię energetyczną. Motolotnia runęła do rzeki
MAZOWSZE
Królowa Norwegii Sonja
Królowa Norwegii w szpitalu
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica