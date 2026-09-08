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Chiński eksport samochodów mocno rośnie. Sprzedaż w kraju nadal spada

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Chińskie auta czekają na transport
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: JI HAIXIN/EPA/PAP
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Chińscy producenci aut uzależniają się od klientów zagranicznych. Eksport samochodów osobowych gwałtownie wzrósł w sierpniu, podczas gdy sprzedaż w kraju spada jedenasty miesiąc z rzędu. Rekordowy wzrost sprzedaży zagranicznej notują BYD i Geely.

W sierpniu z Chin wyeksportowano 894 tysiące samochodów osobowych. To o 77,5 procent więcej niż rok wcześniej - wynika z danych Chińskiego Stowarzyszenia Samochodów Osobowych, które przytacza Reuters.

Tempo wzrostu było nieco niższe niż w lipcu. Wówczas eksport zwiększył się o 88,2 procent w ujęciu rocznym.

Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja na rynku krajowym. Sprzedaż aut w Państwie Środka spadła o 23,7 procent, do 1,55 miliona pojazdów. W lipcu spadek wynosił 21,1 procent.

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Elektryki i hybrydy tracą w Chinach, ale zyskują za granicą

Samochody elektryczne i hybrydy plug-in odpowiadały za 64,7 procent sprzedaży na chińskim rynku. Popyt na te pojazdy zmniejszył się jednak w sierpniu o 10,1 procent rok do roku. Miesiąc wcześniej spadek wynosił 3,9 procent.

Jednocześnie eksport elektryków i hybryd plug-in wzrósł o 154,7 procent. W lipcu zwiększył się o 147,8 procent.

Chińskie firmy rozwijają sprzedaż za granicą mimo zaostrzania barier handlowych. Zwiększają obecność między innymi w Europie oraz na rynkach rozwijających się. Przyciągają klientów konkurencyjnymi cenami i bogatym wyposażeniem technologicznym. W Polsce, jak wynika z danych CEPIK i Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar za okres od stycznia do sierpnia wynika, że łączyny udział chińskich producentów sięga już 16 proc.

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BYD i Geely biją rekordy eksportu

BYD i Geely osiągnęły w sierpniu rekordowe wyniki eksportowe. Według Cui Dongshu, sekretarza generalnego chińskiego stowarzyszenia branżowego, łączny eksport pojazdów z Chin może w tym roku sięgnąć 12 milionów sztuk.

Do 2030 roku roczna sprzedaż zagraniczna może wzrosnąć do 18-20 milionów pojazdów.

Do ekspansji przygotowuje się również Xiaomi. Producent podpisał umowy z niemieckimi dealerami przed planowanym na przyszły rok wejściem na rynek europejski.

W trudniejszej sytuacji znalazła się firma Seres, która wspólnie z Huawei rozwija samochody marki Aito. Późny start ekspansji zagranicznej osłabił jej potencjał a całkowita sprzedaż pojazdów spadła w sierpniu o 44 procent.

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Chiny ostrzegają przed wojną cenową za granicą

Wzrost eksportu wywołał obawy chińskich regulatorów. Urzędnicy nie chcą, aby ostra konkurencja cenowa, która uderza w producentów, dostawców i dealerów w Chinach, przeniosła się na zagraniczne rynki.

Regulatorzy opublikowali nowe wytyczne dotyczące działalności producentów poza Chinami. Ostrzegli przed częstymi lub dużymi obniżkami cen oraz praktykami, które mogą podważać zaufanie klientów do marek.

BYD, Chery i Geely Holding zadeklarowały, że będą przestrzegać nowych zasad. Regulatorzy nie określili dotąd kar za ich łamanie.

Źródło: Reuters
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Tagi:
samochodyChinySamochody elektryczne
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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