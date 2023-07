Wielkie czyszczenie ewidencji pojazdów

W odpowiedzi z 4 lipca wiceminister cyfryzacji Paweł Lewandowski odpowiedział, że w "ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości znajdują się przepisy porządkujące stan prawny pojazdów, co do których zachodzi istotne podejrzenie, że faktycznie już nie istnieją i nie poruszają się po drogach, jednak nie ma podstaw prawnych, które pozwoliłyby ich ostatnim właścicielom na wyrejestrowanie".

Walka z "martwymi duszami" - zasady

"Przewiduje się wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed 14 marca 2005 r., co do których właściciele pomimo ciążącego na nich obowiązku nie wykonywali badań technicznych ani nie ubezpieczali w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów przez okres co najmniej 10 lat" - wytłumaczył Lewandowski.