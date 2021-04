Ceny benzyny i diesla mogą nieznacznie wzrosnąć, do 2-3 groszy na litrze - podali analitycy BM Reflex. Z kolei zdaniem ekspertów e-petrol w zbliżającym się tygodniu ceny paliw na stacjach powinny pozostać stabilne.

Jak wskazał BM Reflex, po ostatnich zmianach ceny benzyny wzrosły do poziomu, który po raz ostatni notowaliśmy na naszych stacjach na przełomie maja i czerwca 2019 roku, natomiast w przypadku diesla ceny osiągnęły poziom ze stycznia 2020 roku. Z kolei w porównaniu do cen sprzed roku jesteśmy na dużo wyższym poziomie. Ceny benzyny 95- i 98-oktanowej są wyższe odpowiednio o 1,20 i 1,15 zł/l, oleju napędowego o 1,01 zł/l i autogazu o 0,76 zł/l.

"Ceny paliw w najbliższym czasie raczej nie spadną"

Według analityków Biura, mijający tydzień, w odpowiedzi na wzrost cen na rynku ropy naftowej, ponownie przyniósł wzrost hurtowych cen benzyny i olejów. "Jeśli podwyżki będą kontynuowane to będzie rosło ryzyko podwyżek cen na stacjach. Musimy się przyzwyczaić do tego, że ceny paliw w najbliższym czasie raczej nie spadną, a jeśli już, to ich skala nie zrekompensuje tegorocznych wzrostów" - wskazali.