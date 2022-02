Ile trzeba pracować, by kupić nowe auto?

czytaj dalej

Koszt uprawnień do emisji dwutlenku węgla odpowiada za około 23 procent łącznego rachunku za prąd - wskazał w najnowszej analizie think tank Forum Energii. W ten sposób odniesiono się do kampanii informacyjnej spółek energetycznych. W tej kwestii głos zabrała również Komisja Europejska.