Możliwe zmiany w programie paliwowym CPN. Resort zapowiada rozmowy z branżą

Resort energii nie wyklucza doprecyzowujących zmian w rządowym programie Ceny Paliwa Niżej po dialogu z branżą paliwową - przekazał minister energii Miłosz Motyka. W trakcie Kongresu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) szef resortu poinformował, że będzie się sprzeciwiał propozycjom zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.

- W zakresie działań interwencyjnych, znamy wasze postulaty, nie odwracamy się od nich plecami, będziemy z wami w dialogu. (...) Chcielibyśmy was zaprosić na kolejne spotkanie w zakresie też analizy programu rządowego Ceny Paliwa Niżej - powiedział Motyka na otwarciu kongresu, wyrażając jednocześnie nadzieję, że sytuacja na Bliskim Wschodzie szybko wróci do normy.

Zaproszenie do debaty

Motyka dodał, że resort energii wraz z resortami infrastruktury i finansów będzie prowadził debatę z branżą paliwową, też w zakresie innych kwestii regulacyjnych.

- Pojawiające się pomysły bezpośrednio dotyczące funkcjonowania branży, które pośrednio mają wpływ na ceny paliw, sprzedaży konkretnych produktów na stacjach, muszą uwzględniać także wasz głos - powiedział Motyka.

Plan Tuska w sprawie paliw. "To oznacza jedno"
Maja Piotrowska

- Jeżeli będą pojawiały się pomysły, także wewnątrz rządu, które będą obciążały w efekcie portfele obywateli, zwiększały niepewność w branży (...), czasami w sposób narzucający pewne rozwiązania (...), mówię tutaj o kwestii związanej z przeprowadzeniem projektu dotyczącego wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach, to (jako resort energii) będziemy oponowali - dodał.

W rozmowie m.in. z PAP Biznes szef resortu wskazał, że nie wyklucza "doprecyzowujących" zmian w obowiązującym obecnie pakiecie CPN po dialogu z branżą. Dodał, że resort energii zamierza uwzględnić sektor paliwowy w przyszłej Polityce energetycznej do 2050 roku z późniejszą perspektywą.

"Wystarczyłaby konsultacja"

Podczas kongresu Wojciech Labuda, dyrektor ds. regulacji w POPiHN, poinformował, że branża paliwowa apeluje o zmiany w rządowym pakiecie CPN, uwzględniające wyższy koszt paliw premium oraz koszty działalności stacji paliw przy autostradach i drogach ekspresowych.

Ładowanie zamiast tankowania. Rekordowy miesiąc dla elektryków
- Wystarczyłaby konsultacja z branżą, żeby zidentyfikować, że rozwiązania takie jak jedna cena maksymalna dla benzyny 95, jedna dla 98 i jedna dla oleju napędowego to jednak trochę za mało, żeby oddać sytuację rynkową - powiedział Labuda.

Jak tłumaczył, na stacjach sprzedaje się również tak zwane paliwa premium, zawierające dodatki uszlachetniające. Stosowanie do nich tej samej ceny, co do zwykłych paliw tego samego typu powoduje, że sprzedaż paliw premium przez stacje się nieopłacalna.

Postulaty POPiHN

Organizacja wskazała też na potrzebę uwzględnienia odmiennego poziomu kosztów ponoszonych przez operatorów stacji paliw w miejscach obsługi podróżnych (MOP). Według przedstawiciela POPiHN na takich stacjach czynsz może odpowiadać nawet za 60 gr/l w cenie paliwa.

- Jeżeli te stacje paliw, działające na innych warunkach niż tradycyjne stacje paliw w miastach czy przy drogach krajowych, są obejmowane dokładnie tą samą regulacją, to są na straconej pozycji. Dla nich zachowanie elementarnej rentowności w świetle tych przepisów i wymogów, jakie muszą spełnić, jest obecnie niemożliwe - ocenił Labuda.

Zaskakujący zwrot na rynku. "To podstawowy problem"
POPiHN apeluje też, żeby sprzedaż paliwa nie była objęta podatkiem od sprzedaży detalicznej, a w zamian ewentualną, niewielką podwyżką akcyzy.

POPiHN postuluje też zwiększenie pojemności krajowych magazynów paliw w celu zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia. Podkreślono, że popyt na benzyny silnikowe i olej napędowy wzrósł aż o 70 proc. w latach 2015-2024, natomiast pojemności magazynowe wzrosły w tym czasie o niespełna 15 proc.

Program Ceny Paliwa Niżej

Na podstawie obowiązujących od końca marca przepisów wprowadzonych w reakcji na wzrost cen paliw związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie cena maksymalna jest ustalana każdego dnia roboczego przez ministra energii na podstawie określonego algorytmu.

Nowe przepisy wprowadziły też obniżkę podatku VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., a akcyza została zmniejszona do minimum wymaganego przepisami unijnymi, czyli o 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego.

W poniedziałek resort finansów poinformował, że niższa akcyza na paliwa silnikowe została przedłużona do końca kwietnia 2026 r. Do tego czasu obowiązuje też obniżka VAT-u.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
XTB shutterstock_2589858483_1
Ogromna kara dla platformy inwestycyjnej
Rynki
Panorama Nowego Jorku z nowymi wieżowcami WTC (One World Trade Center z lewej strony)
Kiepskie prognozy dla światowej gospodarki. Ważna instytucja nie wyklucza recesji
Ze świata
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Polska linia lotnicza ma zapłacić pasażerom ponad 8 milionów złotych
Turystyka
gdynia port kontenery - PHkorsart shutterstock_2646586427_1
UE planuje podwyżkę ceł. Wzrosną dwukrotnie
Ze świata
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Fed obniża stopy, Wells Fargo traci. Kluczowy wskaźnik poniżej prognoz
Rynki
Samolot paliwo tankowanie
Widmo niedoborów paliwa lotniczego w Europie. "Mogą wystąpić problemy"
Ze świata
shutterstock_2754702179
Ładowanie zamiast tankowania. Rekordowy miesiąc dla elektryków
Moto
Kryptowaluty
Marszałek Sejmu: odrzucenie tego wniosku narazi tysiące obywateli
Z kraju
Wołodymyr Zełenski
Ukraińcy mają ważną wiadomość dla Węgrów
Ze świata
United Airlines Boeing
Lotnicza fuzja w USA. Branża ostrzega przed skutkami dla klientów
Ze świata
MSBS GROT S16 FB-M1
"Sytuacja jest niełatwa". Nawet 140 osób może stracić pracę
Z kraju
Lotnisko we Frankfurcie
Utrudnienia na lotniskach. Tysiące odwołanych lotów
Turystyka
Gliwice, Polska. Stacja benzynowa Circle K
Ceny paliw w środę. Znamy nowe stawki
Moto
Anhtropic Claude AI
Anthropic w sporze z Pentagonem. Trwają negocjacje
Tech
berlin niemcy shutterstock_2500176873
To był niemiecki standard. "Staje się coraz większym luksusem"
Moto
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
Rekrutacja przedłużona. Gigant państwowy poszukuje prezesa
Z kraju
shutterstock_110515943
"Cena gazu w Europie może wzrosnąć dwukrotnie"
Rynki
wall street, giełda w Nowym Jorku, NYSE
Anthropic i Google naciskają. OpenAI pod presją
Tech
shutterstock_1709019151
Rządowy program z ograniczeniami. Gdzie najłatwiej o mieszkanie?
Nieruchomości
Algarve Faro Portugalia shutterstock_2710983401
Prowadził skromne życie, był dostawcą jedzenia. Miał wyłudzić dziesiątki milionów
Ze świata
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Rich Starry przebił się przez US Navy
Ze świata
Giełda, USA, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Zaskakujący zwrot na rynku. "To podstawowy problem"
Rynki
GettyImages-225744514
Doradca Trumpa: ceny ropy osiągną szczyt w najbliższych tygodniach
Rynki
Nowe prawo stanowi m.in., że wiatraki będą mogły być stawiane w nie mniejszej niż dziesięciokrotność ich wysokości odległości od domów
Dylemat mieszkańców. Rząd chce zmienić prawo
Ze świata
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Ceny paliw. Tyle dziś kosztują
Pieniądze
Giełda, ZEA, rynek, rynki, maklerzy, inwestorzy
Rachunek dla Europy. "To pokazuje ogromny wpływ tego kryzysu"
Ze świata
shutterstock_2383990449
Pokłosie wprowadzenia euro. Nowa analiza
Ze świata
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Poważne zakłócenia na lotniskach. Seria strajków
Ze świata
ZLOTO
Tyle warte jest złoto NBP. Nowe dane
Z kraju
Donald Trump
Trump: blokada się zaczęła
Ze świata

